Dal Milan alla Roma: 50 milioni dalla Capitale

La sessione di calciomercato invernale è pronta a riservare una serie di sorprese in grado di movimentare ulteriormente la Serie A

Dopo un periodo storico in cui la massima lega italiana si era appisolata sulla desolante presenza di una singola squadra a detenere il totale dominio della lega (la Juventus di Antonio Conte e Massimiliano Allegri), pare che il timore della ripetizione di una simile egemonia – questa volta perpetrata dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, che lo scorso anno sembrava pronta a iniziare un ciclo di vittorie simile a quello avviato negli anni dieci dalla Vecchia Signora – abbia movimentato le dirigenze della penisola, spingendole a compiere delle poderose rivoluzioni che potessero mettere da subito in discussione il predominio nerazzurro.

Il risultato, come ben visibile dall’attuale classifica di Serie A, è stato brillantemente ottenuto, dato che in questo momento la vittoria dell’Inter a fine anno appare tutt’altro che scontata. Oltre alle piacevoli sorprese provenienti da squadre come Lazio e Fiorentina, vi sono in particolare Napoli e Atalanta – seppur con approcci diametralmente opposti sul piano prettamente calcistico – che potrebbero giungere fino a maggio con lo scudetto negli occhi.

Tuttavia lo stupore non può essere soltanto in positivo, essendoci una serie di big nostrane attualmente relegate a zone della classifica a dir poco inaspettate. Su tutte spiccano naturalmente Roma, Milan e Juventus, le quali saranno senza dubbio le più impegnate nella sessione di mercato invernale, nel disperato tentativo di invertire la rotta di una stagione innegabilmente deludente. Ecco le ultime su un profilo particolarmente chiacchierato sia a Milanello che a Trigoria.

Il crack della Bundes fa impazzire l’Europa: parte la Marmoush mania

Milan e Roma sono entrambe occupate nella ricerca di un rinforzo offensivo che possa allungare la rosa e fornire più soluzioni a Sir Claudio nel caso dei capitolini e al nuovo arrivato Sérgio Conceição in quello dei lombardi. Sino ad oggi i tifosi rossoneri sono rimasti profondamente delusi dai numeri e dalle prestazioni di Alvaro Morata, alle cui lacune neanche Tammy Abrahm è riuscito a mettere una pezza.

Discorso diverso per Artem Dovbyk, a cui la tifoseria giallorossa sembrerebbe aver fornito maggiore fiducia, visto il comprensibile periodo di ambientamento ai ritmi e all’approccio tattico della massima lega italiana. Nonostante la fiducia, tuttavia, pare che i giallorossi cercheranno sul mercato una riserva di pregio che possa alternarsi con l’ucraino e, potenzialmente, fungere da seconda punta in un attacco a due (magari con Dybala dietro le punte a smistare).

È in virtù di tali esigenze che entrambe le società avrebbero posato gli occhi sull’attuale crack della Bundesliga, il quale risponde al nome di Omar Marmoush, attualmente in forze all’Eintracht Francoforte I tredici gol fatti registrare in sole quindici partite farebbero immediatamente pensare ad un bomber di razza dalle statistiche luccicanti, ma il dato più sorprendente, se messo in relazione al numero di marcature, è quello relativo agli assist (ben otto), che evidenzia immediatamente la natura da leader tecnico di un calciatore dalle qualità fuori dal comune.

Si tratta infatti di un centravanti atipico, agile e tecnico, che non si risparmia il lavoro tra le linee per innescare la manovra in sintonia con i propri compagni. La rara coincidenza di tali eccellenze ha infatti attirato diverse società europee, con una particolare insistenza delle big della Premier League. GIveMeSport ha tuttavia ridimensionato le intenzioni del Liverpool (sinora indicato come maggior corteggiatore), indicando come priorità assoluta dei Reds quella di rinnovare il contratto a Mohamed Salah.

Un dato che potrebbe far risalire la candidatura di Milan e Roma, anche se il prezzo fissato dai tedeschi si aggira attorno ai 50 milioni di sterline, il che rischia di escludere i giallorossi dalla corsa al fuoriclasse egiziano. Nelle ultime ore, sempre secondo GMS, sarebbero i capitolini dell’Arsenal ad aver conquistato la pole position per l’acquisizione del cartellino del talento classe 1999.