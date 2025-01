Sedici milioni per il nuovo bomber: la Roma lo paga nel 2026

Calciomercato Roma, sedici milioni di euro per il nuovo bomber. Ma pagamento nel tempo. Ecco la formula che lo potrebbe portare nella Capitale

Ufficialmente aperto il calciomercato, la Roma è alla ricerca di un esterno destro, di un difensore centrale ma anche di un centravanti che possa far rifiatare Dovbyk. L’ucraino è davvero l’unico utilizzabile da Claudio Ranieri.

Serve una punta per affrontare una seconda parte di stagione ricca di impegni, si spera. Sì perché c’è anche l’Europa League da giocare che, a occhio, guardando la classifica, è l’unico modo per cercare di arrivare in Champions League. Ranieri ha dato un gioco alla squadra ma soprattutto quella consapevolezza che con Juric non c’è mai stata. E se i giocatori in campo continueranno a seguirlo, come tutto lascia presagire, allora chissà, magari si potrebbe arrivare in fondo. Ma servono innesti e rinforzi, serve gente pronta ad essere buttata nella mischia. E Shomurovod non sembra essere in grado di cambiare le sorti di un match quando chiamato in causa.

Calciomercato Roma, 16 milioni per Beto

E il nome che stuzzica, lì davanti, c’è. Ed è Beto dell’Everton, che conosce il campionato italiano perché ha giocato nell’Udinese, e che è di proprietà dei Friedkin che, come sappiamo, hanno anche preso il club inglese. Un aggiornamento importante sulla questione lo dà Il Messaggero questa mattina in edicola.

“L’Everton non apre al prestito secco – si legge – ma vorrebbe inserire un diritto di riscatto fissato a 16 milioni”. Quindi il prezzo è fissato. Ma non è forse l’unico ostacolo: alla Juventus che lo segue da tempo, e al Torino che ha chiesto informazioni, nella corsa all’attaccante si sarebbe inserita anche l’Atalanta. Gasperini ha espressamente richiesto una punta alla proprietà, visto che al momento in quel ruolo c’è il solo Retegui. E Percassi un sacrificio lo potrebbe fare.