Thiago Motta tradito: doppietta De Zerbi e Juventus al tappeto

La Juve giocherà domani contro il Milan per la semifinale di Supercoppa italiana, ma prima ci sono delle novità di mercato.

La Juventus di Thiago Motta ha concluso il proprio 2024 con un altro pareggio. I bianconeri, infatti, domenica scorsa hanno pareggiato per 2-2 contro la Fiorentina.

Questo risultato, di fatto, ha portato con sé tantissime critiche alla ‘Vecchia Signora, anche perché la situazione in classifica sta diventando deficitaria. La Juventus, infatti, è ancora sesta a nove punti dalla vetta della classifica e con tre punti di svantaggio dal quarto posto, occupato da una Lazio che ormai è una realtà di questa stagione.

La Juve, però, ha dovuto mettere da parte in questi giorni la questione campionato, visto che ora sarà impegnata nella Final Four di Supercoppa italiana. Tuttavia, prima della semifinale di domani contro il Milan, per Thiago Motta è arrivata in queste ultime ore una brutta notizia in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, anche il Marsiglia di De Zerbi su Kiwior e Badiashile: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La Provence’, infatti, il Marsiglia di Roberto De Zerbi è sulle tracce di due giocatori accostati in queste ultime settimane alla Juve, ovvero Kiwior dell’Arsenal e Badiashile del Chelsea. Tuttavia, almeno per il momento, sembra difficile che il club francese possa chiudere per entrambi i calciatori.

Tuttavia, tale inserimento del Marsiglia comunque portà una brutta notizia per la Juventus. Sia Arsenal e Chelsea, infatti, faranno sicuramente salire i prezzi dei cartellini di questi due giocatori. La ‘Vecchia Signora’, però, resta obbligata a prendere due centrali a gennaio sia sostituire l’infortunato Bremer che sostituire Danilo (sempre più vicino al Napoli di Antonio Conte).