Totti torna alla Roma, boom Ranieri: “Gli chiederò cosa vuole fare”

Totti alla Roma, ma non solo. Boom Ranieri, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche del futuro del capitano. “Lo chiamerò”

Il 2025 inizia col botto. Totti alla Roma, il ritorno. Forse ci siamo. Almeno stando alle parole di Claudio Ranieri che ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Nella stessa, l’attuale tecnico della Roma, ha parlato di tanti temi legati al mondo giallorosso. Uno è stato quello che riguarda da vicino Francesco Totti.

“Devo capire che cosa può e vuole fare Francesco – ha rivelato Ranieri – arriverà il giorno che glielo chiederò. Al Milan Maldini è stato preso in considerazione, ma ora c’è Ibra e non penso possano coesistere. Poi c’è Del Piero che può fare qualsiasi cosa. Noi attendiamo di capire da Francesco che cosa vuole fare“. Insomma, porte aperte a quello che sarebbe un clamoroso ritorno dentro Trigoria.

Dybala, Allegri e Pellegrini: Ranieri dice tutto

Su Allegri e Gasperini: “Sono usciti diversi nomi. Una telefonata ad Ancelotti? Queste sono leggende metropolitane, la verità è che ancora non ho chiamato nessuno” ha continuato Ranieri.

Immancabile la domanda sulla situazione legata a Lorenzo Pellegrini: “La questione che mi sta più a cuore. Resta uno dei migliori centrocampisti italiani. Deve rimettere il sorriso ma serve l’aiuto dei tifosi. Non so se si riprenderà, lo spero”. E infine anche su Dybala, che come sappiamo ha un contratto in scadenza che potrebbe essere rinnovato in automatico nel corso delle prossime settimane. Mancano poche partite, da almeno 45′, per far scattare il prolungamento: “Non voglio gente non felice. Se lui vuole restare deve restare. Il contratto non spetta a me, ma alla dirigenza che deve decidere se rinnovare o spalmare. Io con la proprietà ho parlato chiaro”.