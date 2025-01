Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: clausola cancellata. La Joya ha deciso in questo modo. Ecco cosa succederà nelle prossime settimane

Paulo Dybala rimarrà alla Roma. O almeno così si spera. Ma dopo aver rifiutato il Galatasaray, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Romanista, non ci sono dubbi sul futuro della Joya. Che, salvo clamorosi colpi di scena che al momento però non sono all’orizzonte, chiuderà la stagione nella Capitale.

Tra poche partite, inoltre, scatterà in automatico quel rinnovo contrattuale. Ed è già scattata la possibilità di utilizzare la clausola rescissoria da 12milioni di euro per salutare. Non verrà esercitata, Paulo ha deciso di restare e ha dato mandato al proprio agente, avvistato in Turchia alla fine del 2024, di trattare con il club giallorosso. Ecco perché.

Calciomercato Roma, c’è la firma di Dybala

Il nuovo ingaggio di Dybala è assai importante, troppo per le casse della Roma. E questo il giocatore lo sa, eccome, tant’è che ha deciso di intavolare un discorso, vedremo poi quando effettivamente succederà, per trovare un accordo per il prolungamento almeno fino al 2027 del suo contratto con il club così da spalmare quell’ingaggio in due anni al posto di uno solo. Un segno d’amore importante, un segnale della volontà, indiscutibile, di Dybala, di continuare a giocare con questi colori addosso.

Ranieri lo ha detto sin dal primo giorno dentro Trigoria: “Se sta bene gioca”. E ne ha parlato anche ieri, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Insomma tutte le parti vanno verso una direzione che è quella della permanenza. E non potrebbe essere altrimenti, oseremmo aggiungere noi, vista la qualità incredibile che la Joya mette in campo in ogni match e che permette anche di pensare che, da un momento all’altro, possa succedere qualcosa. Come a San Siro: non solo il gol del definitivo 1-1, ma anche quella palla magica per Pellegrini che poteva essere sfruttata in maniera diversa. Qualità al potere.