Il pupillo di Motta per De Zerbi: la Juve è già un ricordo

Il difensore, lanciato in Italia proprio dal tecnico della Juve, potrebbe finire al Marsiglia: doppia beffa per la ‘Vecchia Signora’

Gli intrecci del mercato. Le necessità manifestate dai vari club. Vecchi pupilli che tornano buoni per poter arricchire la rosa con elementi in grado di migliorarne la qualità complessiva. Tutto questo, e molto altro, sarà la finestra invernale di scambi, partita il 2 gennaio ma già anticipata da diverse trattative messe in piedi nelle settimane precedenti.

La Juve, ad esempio, sa da tempo di dover acquistare possibilmente non uno, ma due difensori. I gravi infortuni di Gleison Bremer e di Juan Cabal hanno di fatto già cambiato il volto e soprattutto il rendimento della retroguardia bianconera. Da fortino quasi invalicabile prima dello stop a Lipsia del difensore ex granata, la difesa della squadra di Thiago Motta è diventata più che perforabile nelle settimane successive.

Non solo i 4 gol presi dall’Inter a San Siro, in una gara comunque sui generis che ha visto la stessa Juve segnare 4 gol in trasferta, ma anche le difficoltà palesate, soprattutto tra le mura amiche, contro formazioni non proprio irresistibili. Leggi Venezia, capace di segnare due gol allo Stadium.

Irrompe De Zerbi: nel mirino il pupillo di Thiago Motta

Come riferito da Eleonora Trotta di Calciomercato.it in un post affidato al suo profilo X, il Marsiglia di Roberto De Zerbi si starebbe affacciando con grande interesse su Jakub Kiwior, il difensore polacco ex Spezia che proprio non riesce ad entrare completamente nelle grazie di Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal.

Impiegato a singhiozzo anche nella stagione in corso – il difensore è nelle fila dei Gunners dal gennaio del 2023 – il giocatore ha già manifestato l’intenzione di cambiare aria per poter giocare con maggior continuità.

Dopo due presenze consecutive da 90′ nei match di campionato contro Manchester United e Fulham di inizio dicembre, il polacco è finito poi in panchina, senza entrare, nei 4 successivi impegni dei londinesi in Premier. Un chiaro segnale del fatto che sia tutt’altro che indispensabile, per usare un eufemismo.

Messo nel mirino anche dalla Juve, il calciatore è ora fortemente corteggiato dal tecnico bresciano, che lo vorrebbe a Marsiglia per la seconda parte di stagione. Thiago Motta mastica amaro non una, ma due volte. Innanzitutto rischia seriamente di saltare un obiettivo di mercato per la sua difesa. In secondo luogo, non è da trascurare che il nome di Kiwior, per gli ottimi trascorsi tra tecnico e calciatore nello Spezia, quando l’allenatore, nel 2021/22, lo lanciò nel grande calcio, era tra i primi profili della lista di mercato.