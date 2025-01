La Lazio fa un regalo alla Roma: così Ghisolfi piazza l’esubero

Calciomercato Roma, la Lazio potrebbe arrivare in soccorso di Ghisolfi. L’intreccio permette ai giallorossi di piazzare l’esubero

Non solo le entrate, con un attaccante di “riserva“, un esterno destro, e magari anche un difensore centrale, ma soprattutto gli esuberi, quelli che possono aiutare Ghisolfi a trovare le risorse economiche per rinforzare la truppa di Claudio Ranieri. Importanti, quindi, senza dubbio.

E, dentro la Roma, di questi elementi, ce ne sono parecchi. Detto di Pellegrini (che potrebbe finire nell’operazione Frattesi), pensiamo a Zalewski, in scadenza di contratto, che potrebbe salutare in questa sessione di mercato. E non ci limitiamo solo a loro due, ma anche a Shomurodov, ovviamente: l’uzbeko è rimasto a Trigoria inaspettatamente nel corso dell’estate del 2024, e ha fatto anche il vice Dovbyk, dimostrando comunque di non essere all’altezza. Il club gli sta cercando una sistemazione e stando alle informazioni che questa mattina sono arrivate dal Corriere dello Sport, la mano a Ghisolfi la potrebbe dare la Lazio, avversaria domenica sera nel derby.

Calciomercato Roma, Shomurodov all’Empoli

Sull’attaccante ci sono Cagliari, Empoli e Venezia. Ma sono proprio i toscani che potrebbero prenderlo soprattutto se Fazzini dovesse andare dall’altra sponda del Tevere. L’uscita di quest’ultimo aprirebbe le porte appunto all’assalto dell’attaccante giallorosso, che ritroverebbero in Toscana anche Solbakken, un altro elemento che è andato alla corte di D’Aversa per cercare di giocare con una certa continuità nel corso di quest’anno.

Pista da seguire, in poche parole, pista da attenzionare con particolare interesse. E chissà, magari davvero la Lazio potrebbe fare un enorme favore alla Roma.