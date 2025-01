Rashford al posto di Vlahovic: Juventus, il ribaltone è servito

Rashford al posto di Vlahovic. Mentre la Juventus si prepara alla semifinale di Supercoppa italiana, il mercato la vede ancora protagonista.

E’ il giorno sella seconda semifinale di Supercoppa italiana a Riad. Dopo la sfida che ha posto di fronte due delle tre dominatrici dell’attuale campionato di Serie A, l’Atalanta e l’Inter, la terza è il Napoli, ecco la gara che vedrà in campo le due grandi deluse della stagione.

Juventus-Milan è la fotografia perfetta di due progetti che non stanno dando i risultati sperati. E se da un lato Thiago Motta è ancora sulla panchina della Juventus provando a raddrizzare una rotta che sta diventando sempre più ‘pericolosa’, il Milan, dopo innumerevoli ripensamenti, ha deciso di allontanare il tecnico portoghese Paulo Fonseca. Un ‘portoghese per un portoghese’ dal momento che al suo posto a Milanello è stato chiamato Sergio Conceicao, ex campione lusitano che ha indossato anche la maglia dell’Inter. Un Conceiçao, Sergio, sulla panchina del Milan, un Conceicao, Francisco, tra le fila della Juventus. Per entrambe l’ennesima opportunità di dare una sferzata positiva alla fin qui deludente stagione.

Poi ci penserà anche il mercato.

Rashford al posto di Vlahovic. L’Arsenal distrugge la Juventus

Sergio Conceicao è appena arrivato al Milan e pertanto deve ancora farsi un’idea precisa su quanto ereditato dal suo connazionale Fonseca. Thiago Motta è già da sei mesi sulla panchina bianconera. E’ probabile, ma non scontato, che sappia come migliorare la sua rosa in sede di mercato di gennaio.

E’ sempre la Premier League a dettare legge sul mercato, anche soltanto a livello di ferme intenzioni. L’Arsenal di Mikel Arteta intende dare filo da torcere al fin qui imbattibile Liverpool di Arne Slot. La conferma arriva direttamente da teamtalk.com che ci fa informa di come i Gunners puntino decisamente l’attaccante del Manchester United, Marcus Rashford. L’Arsenal intende acquisire le prestazioni del 27enne attaccante della nazionale inglese già a gennaio, anche se deve ancora presentare un’offerta concreta sia ai Red Devils che al giocatore. Il Manchester United chiede non meno di 50 milioni di sterline per il suo attaccante. Anche la Juventus segue con attenzione la vicenda del nazionale inglese del Manchester United. Ma se l’Arsenal ha deciso di puntare su Marcus Rashford, e non più su Dusan Vlahovic, per Cristiano Giuntoli la questione attaccante-Juve si complica molto.