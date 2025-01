Scambio con Osimhen e doppio addio Juve: è fuori rosa

Scambio con Osimhen e doppio addio Juventus: colpaccio in canna per gli azzurri che possono chiudere un’importante operazione di mercato

Il mercato di gennaio è ufficialmente aperto da ieri e sono molte le società che hanno già impostato delle operazioni. Certo, c’è da dire che da qui alla fine del mese possono capitare moltissime cose, anche imprevedibili, come vedere Osimhen in Premier League.

L’attaccante di proprietà del Napoli come sappiamo adesso è in Turchia, al Galatasaray, ma potrebbe prendere la via della Premier League, almeno stando alle informazioni che sono state riportate dal Sun. I Red Devils, infatti, sono alla ricerca di un attaccante per la seconda parte di stagione: Amorim vorrebbe Gyokeres, che aveva in Portogallo, ma almeno in questa sessione non arriverà in Inghilterra. Forse se ne riparlerà più avanti, sempre se questa operazione non dovesse andare in porto. L’attaccante nigeriano infatti, ha sempre detto di voler giocare in Inghilterra e lo United potrebbe coprire quella falla che ha sulla prima linea prendendolo proprio in queste settimane. E come? Con lo scambio, e non parliamo di Zirkzee.

Scambio con Osimhen: Rashford al Napoli

L’idea della squadra di Manchester sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di Rashford, giocatore in uscita. Non ci sono possibilità, per lui, di rimanere (o di giocare) ancora con la maglia rossa del suo attuale club. L’inglese ha già rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita, vuole rimanere nel calcio che conta per conquistare la fiducia di Tuchel, allenatore della nazionale inglese. E sa benissimo che, volando così lontano, le speranze sarebbero minime.

Ecco perché potrebbe anche aprire all’opzione azzurra, magari guadagnando di meno di quanto avrebbe potuto farlo dall’altra parte del Mondo, ma avendo i riflettori del proprio commissario tecnico addosso. Rashford ritroverebbe in azzurro Lukaku e McTominay, giocatori con i quali ha vissuto un’esperienza in Premier, e troverebbe anche un allenatore pronto a farlo rendere al meglio. Insomma, in chiusura, è davvero un’ipotesi questa da tenere molto in considerazione.