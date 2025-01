Giungono clamorose indiscrezioni in merito all’addio di Lorenzo Pellegrini dalla Roma di Claudio Ranieri. Ecco le ultime

La sessione di calciomercato invernale della Roma di Claudio Ranieri non sarà utile soltanto a rinvigorire le speranze della tifoseria per la stagione in corso, ma permetterà a tifosi, appassionati e addetti ai lavori di comprendere con maggior precisione le intenzioni di Sir Claudio per la Roma del futuro.

A partire da giugno l’eroe di Leicester salirà in dirigenza e, di conseguenza, le scelte compiute in questa sessione potrebbero rivelare l’approccio della finestra di mercato estiva e persino qualcosa sul prossimo allenatore dei capitolini. Per quest’ultimo potrebbe forse essere presto, ma è indubbio come le scelte che Ranieri e Ghisolfi compieranno nelle prossime settimane ci forniranno degli indizi inestimabili sul modus operandi del nuovo corso giallorosso.

Particolare attenzione sarà da riservare alla questione Pellegrini, dalla quale sarà possibile trarre una gran quantità di segnali in merito al metodo del Ranieri dirigente. Le scelte compiute da allenatore in merito alla gestione del capitano giallorosso, tuttavia, hanno già svelato con chiarezza un dato piuttosto evidente: nessuno è indispensabile. Colui che pareva godere di una sostanziale intoccabilità è rapidamente scivolato in fondo alle gerarche giallorosse e, nel corso delle ultime ore, le voci su un possibile addio a gennaio sono divenute più reali che mai.

Il Napoli pronto a chiudere per Pellegrini: l’intesa con l’entourage c’è

Il sentimento e l’attaccamento di Lorenzo Pellegrini alla maglia sono parte di quella sfera emotiva che è difficile da quantificare e ancora più complessa da mettere in discussione, il che porterebbe a concentrarsi maggiormente sul versante squisitamente tecnico-tattico per valutare con consapevolezza il futuro del capitano giallorosso. In tal senso, a prescindere dai gusti che ogni appassionato e tifoso può nutrire nei confronti di coloro che ogni weekend scendono in campo, è piuttosto evidente come l’apporto di Pellegrini all’economia calcistica dei giallorossi sia sempre più modesto.

Le qualità tecniche del numero 7 sono state raramente sul banco degli imputati, ma, in compenso, l’approccio psico-fisico alle partite è oramai da mesi un terreno su cui tifosi e appassionati hanno aspramente criticato il centrocampista romano.

L’impressione è che a Pellegrini possa giovare un cambio di aria e, in tal senso, l’interesse di Napoli e Inter sembrerebbe capitare al momento giusto. Difatti, secondo Il Mattino, l’entourage di Pellegrini avrebbe persino chiuso un accordo con i partenoepi di Antonio Conte, che vedrebbe sul piatto un contratto triennale con opzione per la stagione successiva, il che permetterebbe a De Laurentiis di spalmare l’oneroso ingaggio del capitano della Roma.