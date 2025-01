Dal Napoli alla Juve: arriva gratis al posto di Danilo

Tre big della Serie A hanno messo in agenda lo stesso obiettivo di mercato: il giovane talento può arrivare in prestito

Tutti si defilano, ma (quasi) tutti stanno agendo nell’ombra. Tutti negano trattative in corso, ma sotto sotto ribollono tante trattative di mercato in una sessione che, sebbene non sia ancora stata foriera di alcun annuncio ufficiale significativo, promette di essere scoppiettante.

A differenza degli altri anni, a mettere ulteriore pepe al tutto, ci sono dei possibili (per alcuni esperti del settore addirittura probabili) cambi di maglia da una big all’altra dello stesso campionato. Qualche esempio? Certamente il passaggio, ormai ai dettagli, dell’ex Capitano della Juve Danilo al Napoli di Conte.

Ci sarebbe anche, sempre restando in casa partenopea, il possibile ingaggio di Lorenzo Pellegrini dalla Roma, per non parlare dell’eventualità che il pressing su Jack Raspadori, che piace anche alla Roma, non possa andare a buon fine. Per finire, sebbene lo scambio appaia complicato, abbiamo nel menù anche un ritorno a casa, proprio nel club giallorosso, di Davide Frattesi, con il sempre presente Capitano della Roma come possibile contropartita da inserire nello scambio.

Tornando all’affare più vicino ad essere ufficializzato, nonostante una buona fetta della piazza bianconera sia più che rammaricata dell’addio del veterano brasiliano, il colpo pare proprio ai dettagli. Per ovviare ad un’altra assenza nel comparto difensivo però, il Dt Cristiano Giuntoli è disposto a calare argomenti convincenti su un giocatore portoghese seguito dallo stesso Napoli e dal Milan.

Maresca apre al prestito: la Juve si ‘vendica’ per Danilo

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, la ‘Vecchia Signora’ ha messo gli occhi su Renato Veiga, 21enne in forza al Chelsea con all’attivo già 3 presenze nella nazionale portoghese. Penalizzato dalla rosa extralarge che il tecnico Enzo Maresca ha a disposizione nel club, il calciatore – solo 176′ in Premier finora – può lasciare i Blues in prestito.

La Juve, che ha un bisogno smodato di intervenire in difesa, può contare sulle comunque ottime referenze che il suo ex giocatore – protagonista di una stagione da rimarcare nel club londinese – può garantire sull’eclettico difensore lusitano.

Renato Veiga può infatti agire indifferentemente come centrale difensivo e come terzino sinistro, incarnando così in un sol colpo le due posizioni perse con gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal. Una ‘vendetta’ niente male nei confronti del Napoli, che già aveva cerchiato in rosso il nome del giocatore sulla sua agenda di mercato.