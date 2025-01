Dalla Juve al Milan, formula choc e cifre dimezzate

Formula choc e addio Juventus: le cifre si dimezzano dopo l’arrivo dell’offerta. Ecco come arriva la firma con il Milan.

Il calciomercato di gennaio è entrato nel vivo e si preannuncia ricco di emozioni, per questioni legate al terreno di gioco ma anche a trattative per apportare modifiche in entrata e uscita ai diversi club di Serie A e non solo. La sessione invernale della campagna acquisti offre alle squadre l’opportunità di rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione.

Tra i nomi più discussi, spiccano quelli di Federico Chiesa e Giacomo Raspadori, al centro di possibili trasferimenti che potrebbero cambiare gli equilibri del campionato, dove si segnalano anche le ben note difficoltà di una Juventus chiamata a ovviare agli infortuni di Bremer e Cabal. Non è un caso, ad esempio, che alla Vecchia Signora siano stati accostati diversi nomi, come quelli di Milan Skriniar o David Hancko.

Tra i profili più caldi figura, però, anche quello di Marcus Rashford, stella controversa del Manchester United. L’attaccante inglese, che sta vivendo una stagione complessa tra campo e polemiche, è stato accostato a club come Milan e Juventus, mentre sullo sfondo si agitano le acque di uno United che ha fin qui navigato in acque non proprio tranquille.

Rashford, offerta Milan e stipendio coperto dal Manchester United: come stanno le cose

La Juventus, in particolare, potrebbe puntare su Rashford come sostituto ideale di Dusan Vlahovic, il cui futuro a Torino appare sempre più incerto. L’attaccante serbo è al centro di numerose voci di mercato, con un possibile addio che aprirebbe le porte a un clamoroso ribaltone. Parallelamente, anche il Milan osserva con attenzione Rashford, che con la sua velocità e versatilità potrebbe integrarsi perfettamente nello schema tattico di Conceicao.

Tuttavia, l’ingaggio del giocatore – 300.000 sterline a settimana – rappresenta un ostacolo significativo per entrambe le squadre italiane, che potrebbero dover lavorare su formule creative per chiudere un’operazione di questo calibro. A complicare ulteriormente la situazione, è arrivata una clamorosa polemica con il quotidiano britannico The Sun, che ha accusato Rashford di essersi incontrato segretamente con l’agenzia Stellar per pianificare una via d’uscita dal Manchester United.

La notizia, pubblicata pochi giorni fa, è stata categoricamente smentita dal giocatore sui suoi social: “Sono state scritte molte storie false, ma questa è ridicola. Non ho mai incontrato nessuna agenzia e non ho intenzione di farlo“. A farne il punto della situazione sono state in queste ore le penne di Relevo che, in particolar modo, hanno specificato come i Red Devils intendano trovare una soluzione già per il mese di gennaio.

L’affare potrebbe delinearsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con il club inglese addirittura disposto a pagare parte dello stipendio del calciatori. La medesima fonte riferisce come il Manchester United abbia avuto dei colloqui con il Milan, mentre resta per ora da escludere il Barcellona all’interno di una trattativa e di una vicenda che resta in continua evoluzione.