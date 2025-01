La Roma e l’Inter stanno ragionando su un maxi affare che coinvolgerebbe più di Pellegrini e Frattesi, ma anche altri due giocatori, per la gioia di Ranieri e Inzaghi

Con pochi soldi a disposizione, il calcio italiano deve aguzzare l’ingegno per rimanere competitivo. In questo mercato di gennaio (ma con la prospettiva anche di giugno), Roma e Inter potrebbero mettere in piedi un tourbillon di giocatori.

La Roma di Claudio Ranieri deve cercare alla svelta dei rinforzi per il mercato di gennaio. Il mister romanista lo ha detto chiaro e tondo in una recente intervista, parlando di 2-3 innesti per questa finestra invernale. Ovviamente non è semplice muoversi in questo momento, sia per motivi economici che tecnici, con alcuni giocatori restii a spostarsi a stagione in corso. Detto questo, ci sono dei profili che possono fare al caso dei giallorossi, anche se richiederebbero un esborso economico non indifferente.

Uno di quelli su cui si stanno concentrando le maggiori attenzioni è Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e della Nazionale. Il classe ’99, cresciuto nelle giovanili della Roma, chiede più spazio ad Inzaghi e finora non lo ha trovato. Scalzare nelle gerarchie dell’ex tecnico della Lazio gente come Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu non è impresa facile e da quest’anno c’è anche la concorrenza di Zielinski a rendere tutto più complicato. La Roma vorrebbe tanto riportarlo nella Capitale, per costruire un centrocampo di tutto rispetto con Paredes e Kone. Un trio molto ben assortito, che farebbe la differenza in Serie A.

La Roma sogna Frattesi, l’Inter vuole Mancini: in ballo ci sono quattro nomi

Si era parlato nei giorni scorsi di Frattesi come possibile acquisto all’interno di uno scambio con Lorenzo Pellegrini. Le volontà dei due giocatori di cambiare aria poteva portare ad una trattativa del genere, ovviamente con un conguaglio in favore dei nerazzurri. All’interno della trasmissione “Ti amo calciomercato”, dei colleghi di calciomercato.it, la direttrice Eleonora Trotta ha però tirato fuori un altro possibile scambio tra Roma e Inter, che riguarda altri due giocatori. Si parla di Mancini, anch’egli possibile partente (pini chiave giugno) e Taremi, che a Milano scalda spesso la panchina. Per questo tipo di affare si può ragionare soprattutto in chiave estiva, anche se a Ranieri una punta servirebbe subito.

Eleonora Trotta ipotizzava anche uno scambio Frattesi-Mancini proprio a giugno, lasciando da parte Pellegrini per un momento. L’unica cosa certa è che il puzzle di questi 4 giocatori potrebbe incastrarsi nel giro di qualche mese tra Appiano Gentile e Trigoria, con una reciproca soddisfazione. Parlare di affari in questi termini non è mai semplice, ma si può ragionare e tra virgolette anche sognare.