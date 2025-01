Roma, ‘Gazzetta’ choc: l’esclusione è automatica

La Roma giocherà domani il derby contro la Lazio, ma prima bisogna segnalare una notizia che ha sconvolto tutti.

Dopo aver pareggiato per 1-1 contro il Milan, sprecando tante anche occasioni per portare a casa i tre punti, la Roma ha di fronte a sé un altro match molto importante. I giallorossi, infatti, sfideranno domani la Lazio nel derby della Capitale.

Se dovesse arrivare una vittoria contro il team guidato da Marco Baroni, di fatto, la Roma darebbe ai suoi tifosi la prima vera gioia di questa prima parte di stagione così complicata. Tuttavia, lo stesso Claudio Ranieri è ben consapevole della forza della Lazio.

Il team biancoceleste, di fatto, è tra le squadre che hanno impressionato di più in questo girone di andata. Ma in casa Roma, in attesa del Derby di domani sera, bisogna registrare una notizia che ha davvero sconvolto tutti.

La Roma deve diminuire i propri debiti: possibile esclusione dalle Coppe nella stagione 2026/27

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il club giallorosso ha un debito di 600 milioni di euro ed 81 di deficit arrivati nell’ultimo anno. Tuttavia, il vero problema è che i Friedkin non riescono a rientrare nei parametri intermedi del settlement agreement.

La Roma, dunque, deve mettersi all’opera per diminuire i propri debiti. L’obiettivo della proprietà statunitense è quello di avere l’anno prossimo un deficit inferiore ai 40 milioni di euro, altrimenti scatterà in maniera automatica l’esclusione dalle manifestazioni europee della stagione 2026/27.