Roma-Lazio, doppia assenza: saltano il derby

Emergono aggiornamenti sugli indisponibili dal centro sportivo Fulvio Bernardini, dove si è svolta la sessione di allenamento mattutina

Come ampiamente ricordato da mister Baroni e Sir Claudio Ranieri nel corso delle rispettive conferenze stampa, il derby della capitale sfugge da sempre alle logiche della classifica e delle statistiche e, il match programmato per domani sera all’Olimpico sembrerebbe non fare eccezione.

I quindici punti di vantaggio in classifica, la raffinata economia tecnico-tattica conquistata dai biancocelesti di Baroni e il momento di transizione dei giallorossi sono tutti dati di cui tener conto, ma, come per ogni altra stracittadina della storia capitolina, la sensazione è che tutto ciò possa evaporare nel giro di una manciata di secondi.

Se consideriamo anche il plateale percorso di rinascita messo in moto da mister Ranieri nel corso delle ultime settimane, ecco che le aspettative nei confronti di un derby combattuto si fanno ancor più giustificate. Intanto sono giunti degli aggiornamenti piuttosto rilevati dall’ultima sessione di allenamento svolta da Dybala e colleghi.

Celik e Cristante out per il derby

Se per Paulo Dybala mister Ranieri può tirare un sospiro di sollievo – la Joya non aveva avuto alcun segno di cedimento nel match con il Milan, nonostante la sorprendente quantità di minuti accumulata sul rettangolo verde nell’ultimo mese -, ecco giungere aggiornamenti poco rassicuranti da Zaki Celik e Bryan Cristante.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il primo è rimasto direttamente a casa per via di un’attacco influenzale, mentre il secondo ha svolto un lavoro differenziato. Ranieri dovrà dunque contare nuovamente sul roccioso centrocampo formato da Manu Koné e Leandro Paredes, nonché sull’ormai frequente difesa a tre, con Gianluca Mancini sfruttato come braccetto di sinistra e Alexis Saelemaekers come quinto di centrocampo pronto a sacrificarsi in fase di non possesso.