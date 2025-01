Scambio col PSG e addio Vlahovic: l’hanno già fatto fuori

Emergono novità di rilievo in merito all’addio di Dusan Vlahovic dalla Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli e mister Thiago Motta

L’inaspettata sconfitta di ieri sera con il nuovo Milan di mister Conceição ha definitivamente acceso il campanello di quei tifosi che sino ad oggi, poiché ancora deliziati dal Bologna dello scorso anno, avevano mantenuto gelosamente la propria fiducia nei confronti di Thiago Motta.

Affermare che la Juventus, in particolare nel corso del primo tempo, abbia messo in campo un calcio di scarsa qualità sarebbe mentire sapendo di star mentendo, ma una serie di problemi relativi all’equilibrio sia piscologico che tattico nel corso dei novanta minuti sono piuttosto plateali, soprattutto considerando che non si tratta più dei primi match della stagione, ma della virata utile a superare il giro di boa della stagione 24/25.

Uno dei temi più caldi per il calciomercato invernale che Cristiano Giuntoli dovrà curare con attenzione è certamente quello relativo a Dusan Vlahovic, il quale, anche nella serata di ieri, ha fornito svariati spunti ai propri detrattori. Scelte rivedibili, sponde goffe e tanta, ma tanta imprecisione, sia sotto porta che nel dialogo con i propri compagni, quando la manovra lo richiamava per legare il gioco con i centrocampisti o le ali.

Insomma… Dusan non appare propriamente in forma e la necessità di trovare un’alternativa (quantomeno con cui alternarlo nel corso della stagione) appare oramai prioritaria. Vi sono tuttavia degli aggiornamenti su un possibile affare che porterebbe direttamente il serbo lontano da Torino, fornendo immediatamente un sostituto alla Vecchia Signora.

Il PSG ancora su Vlahovic: spunta l’opzione dello scambio con Kolo Muani

L’interesse del PSG nei confronti del bomber classe 2000 è oramai cosa nota, ma nelle scorse ore la Gazzetta dello Sport ha evidenziato la possibilità di uno scambio con Kolo Muani, che sembrerebbe esser comparso più di una volta nel taccuino dell’ex direttore sportivo del Napoli.

Attualmente Randal Kolo Muani è confinato nelle retrovie della corazzata pargina di mister Luis Enrique, il che permetterebbe alla Juventus di concepire l’approdo di un calciatore che al PSG è costato ben 95 milioni di euro poco più di un anno fa. L’ingaggio del francese, inoltre, sembrerebbe ben più consono alle esigenze dei bianconeri, che nel faraonico ingaggio di Vlahovic hanno visto uno dei motivi più urgenti per discuterne l’addio.