Addio Roma: affare in Premier e sostituto bloccato

Calciomercato Roma, addio e nuovo affare in Premier League: sostituto già bloccato. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Con l’inizio della finestra invernale di calciomercato, i principali club di Serie A si preparano a rinforzare le proprie rose per affrontare la seconda metà della stagione. La Roma, il Milan, la Juventus e l’Inter sono al centro delle trattative, con operazioni che potrebbero rivoluzionare le rispettive squadre, senza dimenticare di un Napoli la cui corsa scudetto potrebbe essere coadiuvata anche dalle prossime e imminenti scelte di mercato.

La Roma, dal proprio canto, sta lavorando intensamente per rinforzare il reparto difensivo. Dopo un inizio di stagione altalenante, il club giallorosso è alla ricerca di un terzino destro e, tra i vari, negli ultimi giorni del 2024 era emerso anche il nome di Kiliann Sildillia del Friburgo.

Quest’ultimo, però, è solo uno dei numerosi nomi fin qui accostati all’orbita giallorossa, dove c’è consapevolezza di dover apportare diverse modifiche ad una rosa che ha fin qui deluso le aspettative e che ha ancora tanto da fare per risultare guarita da un morbo palesato sin dalle prime settimane di questa stagione.

Calciomercato Roma, il Real Betis piomba su Bajcetic dopo gli interessi per Le Fèe

Tornando al calciomercato, i diversi discorsi relativi alle entrate non devono far passare in secondo piano le tante altre questioni con le quali si sta facendo i conti ai piani alti di Trigoria. Innegabile la necessità di assicurare una valida alternativa a Dovbyk e di rinforzare la difesa con almeno un elemento centrale e uno laterale, ma non può essere messo in secondo piano anche quanto riguarda le uscite.

Tra i vari uscenti, gli ultimi giorni ci avevano restituito anche la situazione di Enzo Le Fèe, prelevato da Ghisolfi dal Rennes per 23 milioni di euro in estate, inaugurando una campagna acquisti, almeno sul piano di esborsi economici, inattaccabile da parte dei Friedkin. Il centrocampista francese ha però, finora, deluso le aspettative, con un rendimento non sufficiente e, soprattutto, reso altalenante dalle diverse problematiche fisiche rimediate.

Ecco perché, dunque, dopo pochi mesi, la soluzione di un addio alla Roma pareva essere concreta, proprio come gli interessi del Real Betis che, parallelamente ad Arthur, ha messo, come noto, Le Fée nel mirino per implementare il proprio centrocampo. La trattative, però, non si è ancora sbloccata e potrebbe adesso risentire anche di un’altra dinamica, riferita da DaveOCKOP, vicinissimo e molto informato sul mondo Liverpool. Protagonista di questo scenario di mercato potrebbe essere Stefan Bajcetic.

Stando a quanto si legge, il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi in prestito al Real Betis dopo il licenziamento di Pep Lijnders, ex vice di Jurgen Klopp al Liverpool, da parte del Salisburgo, dove è stato sostituito da Thomas Letsch. Lijnders aveva avuto un ruolo chiave nella crescita di Bajcetic ad Anfield, ma il suo addio ha segnato una svolta per il giovane centrocampista, spingendolo a cercare nuove opportunità. Questa scelta sarebbe prossima, dunque, al condurlo in Spagna, proprio al Real Betis, anche se bisogna attualmente attenderne il ritorno a Liverpool per definire i dettagli del prestito.