Rinvio del big match di campionato: comunicato UFFICIALE in arrivo

Giungono aggiornamenti di rilievo in merito a quello che sarebbe un clamoroso rinvio di un big match particolarmente atteso.

Le recenti tecnologie adottate negli stadi più moderni del mondo hanno letteralmente diviso in due il mondo del calcio: da una parte vi sono coloro i quali vorrebbero sfruttare le novità architettoniche introdotte da stadi come il Santiago Bernabeu – attualmente l’impianto calcistico più evoluto del globo, in cui convivono squisitamente una serie di innovazioni potenzialmente rivoluzionarie -, così da rendere ininfluenti le condizioni meteorologiche presenti al momento dei vari match (lo stadio del Madrid, ad esempio, ha un tetto retrattile che permette di far scomparire la pioggia in pochi istanti).

Dall’altra quelli che, al contrario, non hanno alcuna intenzione di rinunciare agli imprevisti, che da sempre rendono il calcio uno degli sport più affascinanti di sempre, capace di essere crudele e imprevedibile come la vita reale (ma fermiamoci qui prima di addentrarci nella filosofia spicciola). Ciò che sta accadendo in queste ore, tuttavia, non sarebbe stato in grado di evitarlo neanche il sopracitato Santiago Bernabeu.

Come comunicato ufficialmente dal Liverpool e diramato attraverso il proprio account X (Twitter), stamane una commissione di sicurezza si è riunita per valutare le condizioni meteorologiche in arrivo nelle prossime ore, quando si terrà l’attesa sfida tra il Liverpool di Arne Slot e il Manchester United di Robert Amorim.

L’amministrazione comunale della città natia dei Beatles si è riunita più volte nelle ultime ore per valutare le condizioni meteo, viste le numerose tormente di neve e maltempo che stanno colpendo l’isola britannica.

A safety meeting was held this morning to assess the weather and travel conditions for today’s fixture against Manchester United at Anfield.

At this stage the match is planned to go ahead as normal and every effort is being made to get the game on.

A further safety meeting…

— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025