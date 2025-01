Accordo a un passo: la Roma chiude il primo affare

Le parti sarebbero sempre più vicine a trovare la quadra definitiva: da limare soltanto gli ultimi dettagli, ecco cosa cambia in casa Roma

Rivitalizzata dal meritatissimo successo ottenuto contro la Lazio, la Roma di Claudio Ranieri può guardare con maggiore ottimismo al prosieguo di una stagione che si preannuncia ancora molto lunga. Sotto questo punto, una mano importante potrebbe arrivare da una sessione invernale di calciomercato che sta vedendo i giallorossi molto attivi sia sul fronte entrate che su quello uscite.

A tal proposito, non è passata affatto inosservata l’ultima indiscrezione trapelata dalla Turchia riguardante il futuro di Mario Hermoso. L’ex baluardo dell’Atletico Madrid, impiegato con il contagocce sia da De Rossi che da Juric, non è considerato un pilastro del progetto tecnico giallorosso neanche da Claudio Ranieri. Motivo per il quale il centrale spagnolo ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di nuove soluzioni. Dopo essere stato accostato in modo poco convinto al Real Madrid, per Hermoso si sta facendo strada con veemenza l’ipotesi Fenerbahçe. Proprio su input di Mourinho, infatti, la compagine di Istanbul avrebbe incassato il sì della Roma a muovere gli ultimi passi anche con l’entourage del calciatore, con il quale i dialoghi vanno avanti ormai da settimane.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahçe sprinta per Hermoso

A riferirlo è Ekrem Konur, che spiega come la trattativa stia procedendo spedita verso quello che, agli occhi del giornalista turca, sembra configurarsi come l’epilogo più probabile. Dopo aver impresso l’accelerata decisiva alla trattativa, il Fenerbahçe si appresterebbe a chiudere un affare ormai imbastito nei suoi aspetti più essenziali.

Staremo a vedere quello che succederà, fermo restando che Ghisolfi continuerà a tener vivo il mercato della Roma anche in ottica difesa. Da qui i contatti avuti per Di Cesare, per il quale i giallorossi hanno anche messo sul piatto una proposta ufficiale. Così come per tanti altri reparti, le prossime settimane potrebbero dunque regalare novità concrete anche per la difesa. Hermoso è ormai con le valigie in mano: l’ipotesi Fenerbahçe si staglia all’orizzonte in modo sempre più nitido.