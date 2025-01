Dalle parole ai fatti, addio Milan: Leao ha scelto il nuovo club

L’attaccante portoghese, messo fortemente in discussione dall’ormai ex tecnico Fonseca, ha scelto il suo destino: Premier ‘snobbata’

Se ci mettessimo a ripercorrere, partendo dal forte pressing dei vari top club su di lui, la storia di mercato e non di Rafael Leao, probabilmente dovremmo chiedere al pubblico di mettersi comodo per attendere le varie uscite del romanzo. O della telenovela, come qualcuno l’ha giustamente chiamata.

Dobbiamo infatti risalire alla stagione 2022/23, quella in cui, a dirigere le operazioni a Milanello e negli uffici di Via Aldo Rossi, c’era ancora Paolo Maldini, per capire cosa è accaduto negli anni tra il calciatore ex Lille e il club rossonero. Il tormentone rinnovo, con annesso il discorso del pagamento della multa che l’attaccante doveva onorare allo Sporting CP, ha tenuto banco per tutta l’annata. Alla fine, come ultimo atto del suo mandato da dirigente del Milan, arrivò il prolungamento del contratto fino al 2028. Con un ingaggio netto annuo pari a 7 milioni.

Respinti dunque gli assalti di PSG ma soprattutto Chelsea sul calciatore: Leao prese la maglia numero ’10’, investito di grandi responsabilità nella costruzione di un nuovo ciclo vincente del glorioso club meneghino. È però accaduto, come qualcuno temeva, che le enormi aspettative riposte sul talentuoso attaccante siano state forse eccessive.

Il lusitiano non sempre ha fatto la differenza, ingoiando anche accuse di indolenza, di scarso attaccamento alla causa e più in generale dovendo fare i conti con l’etichetta di ‘ottimo giocatore, ma non campione‘.

La gestione Fonseca, finita dopo il pareggio casalingo con la Roma del 29 dicembre, ha messo ulteriore pepe alla questione. Leao è finito spesso in panchina, alimentando le voci su un anticipato addio già nel mese di gennaio.

Leao ha fatto la sua scelta: no alla Premier!

Sebbene l’arrivo in panchina di Sergio Conceiçao potrebbe restituire al calciatore quella centralità nel progetto rossoneri che nessuno, Fonseca a parte, aveva osato mettere in discussione, le voci di mercato sono insistenti. Si è parlato dell’onnipresente PSG, in procinto di liberarsi di Kolo Muani e già interessati a Marcus Thuram. Si è detto della Premier, col tecnico del Manchester United Ruben Amorim che farebbe carte false per averlo. Ma la squadra che più di tutte vuole fortemente Leao è una. Ed una sola.

Il guaio, per il Milan, è che il glorioso club sia anche in cima alla lista dei desideri dell’attaccante. Il quale, come riferito da ‘Elgoldigital.com‘, avrebbe espresso nettamente la sua preferenza. Che risiede proprio nel Barcellona, il gigante catalano che dopo un avvio di stagione incredibile, ha iniziato a perdere colpi, mostrando anche un’inaspettata sterilità offensiva negli ultimi incontri disputati. I tifosi del Diavolo sono già in ansia: perdere Leao a gennaio sarebbe davvero un duro colpo da mandar giù.