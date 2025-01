Fiato sospeso Milan-Roma: la mossa dell’ex spariglia le carte

Inaspettato inserimento dell’ambizioso club nell’affare che coinvolge Milan e Roma: il graffio dell’ex potrebbe essere decisivo

Già molto attive sul mercato per sopperire alle difficoltà palesate nel girone d’andata e in Europa – sebbene i rossoneri si stiano ritagliando un posto al sole nella ‘Phase League‘ della Champions – Milan e Roma condividono da qualche settimana un comune interesse sul mercato.

Per diretta ammissione del Ds giallorosso Florent Ghisolfi, molto loquace con stampa e TV negli ultimi tempi, il club giallorosso si è già messo a caccia di almeno tre pedine da regalare a Ranieri per il girone di ritorno. Serve un centrale difensivo, un ‘braccetto’ sempre di difesa e un attaccante che possa fungere da vice Dovbyk. O da partner dell’ucraino qualora il mister volesse proporre un tandem d’attacco con due punte vere.

I rossoneri, già per il solo fatto di aver cambiato di recente la guida tecnica, sono e saranno molto attivi nella finestra invernale di scambi. Le strade dei due club si incontrano per un profilo spagnolo di scuola Barcellona che in quel di Vigo, nel Celta, ha trovato la sua dimensione. Il club catalano, che lo ha lasciato a parametro zero ai galiziani nel luglio del 2022, ha mantenuto il diritto del 50% sulla futura eventuale rivendita del difensore. Una partenza che potrebbe essere anticipata nel mese di gennaio in corso.

Mingueza, irrompe l’Aston Villa: la mossa di Monchi

Come riferito dal portale ‘ElchiringuitoTv’, da sempre foriero di succose anticipazioni di mercato nonché di bombe inaspettate, nella corsa ad Oscar Mingueza si sarebbe iscritto anche l’Aston Villa di Unai Emery. E di Luis Monchi, il Da dei Villans che, per usare un eufemismo, non ha lasciato un grande ricordo nella Capitale.

Il club di Birmingham si starebbe facendo avanti con il prodotto della Cantera dei catalani, che ha il contratto in scadenza nel 2026 e che per il momento non ha ancora rinnovato col Celta. L’accoppiata iberica al comando della società inglese potrebbe avere la meglio sulle velleità di rossoneri e giallorossi. Tra l’altro il prezzo d’uscita del giocatore, inizialmente fissato intorno ai 10-12 milioni, ora potrebbe lievemente aumentare a causa proprio della concorrenza dell’Aston Villa sul versatile difensore.