Dalla Roma al Milan: niente rinnovo e 10 milioni

Clamoroso intreccio di mercato tra il club giallorosso e il Milan: il rinnovo non arriva, se ne va per 10 milioni

Parecchi allenatori, non ultimo Antonio Conte, preferirebbero che il mercato di gennaio non esistesse. Troppi i pericoli di distrazione per i giocatori che, loro malgrado, sono al centro di alcune trattative talvolta iniziate addirittura settimane fa.

Se però da una parte qualcuno sostiene che i club protagonisti di un ottimo cammino stagionale fino a questo momento, potrebbero fare a meno della finestra invernale di scambi sia in entrata che in uscita, diverso è il discorso per le squadre che proprio al mercato si stanno attaccando come un possibile salvagente di natura tecnica.

Provate a dirlo alla Juve, che ha i difensori contati dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, di rinunciare ad uno, se non addirittura due, acquisti nel reparto arretrato. O al Milan che, per il solo fatto di aver appena cambiato l’allenatore, dovrà giocoforza ascoltare le richieste di Sergio Conceiçao, già chiamato al primo probante esame nella sfida di Supercoppa contro la Juventus.

Restando ai problemi in casa Roma, il club giallorosso è forse quello che più ha necessità, come confermato più volte dal Ds Ghisolfi, di intervenire massicciamente a gennaio. Oltre ad un vice Dovbyk, il dirigente giallorosso ha ‘promesso’ altri due colpi. Un laterale destro, per ovviare alla scarsità di alternative sulla corsia di competenza, e un centrale difensivo. Per non parlare delle sempre più insistenti voci che vorrebbero un ritorno a casa di Davide Frattesi, con contestuale partenza del Capitano Lorenzo Pellegrini in direzione Appiano Gentile.

Roma-Milan, sfida per il catalano: già fissato il prezzo

Oltre ad aver già messo gli occhi sul difensore del Las Palmas Mika Marmol, la Roma sta sondando il terreno per un calciatore di scuola Barcellona che è definitivamente esploso una volta passato, a parametro zero, al Celta Vigo nell’estate del 2022.

Il club catalano, pur avendo lasciato libero Oscar Mingueza – è lui l’oggetto del desiderio di giallorossi e rossoneri – ha mantenuto il diritto del 50% sulla futura rivendita del terzino destro.

Come riferito da indiscrezioni riportate da Calciomercato.it, il club spagnolo vorrebbe rinnovare al giocatore il contratto, la cui scadenza è fissata attualmente al 30 giugno del 2026. L’entourage del catalano però pare disposto ad ascoltare altre offerte: le sirene italiane fanno gola al classe ’99.

Per via della relativamente vicina deadline contrattuale, Mingueza, come confermato dalla stampa di Vigo, può lasciare il club galiziano per una cifra compresa tra 10 e 12 milioni di euro: un ottimo affare per Roma e Milan, pronte a darsi battaglia per un difensore che fa della duttilità il suo punto di forza.