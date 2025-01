Juve e Roma ribaltate: fa tutto Guardiola | ASRL

Tra gennaio e giugno giallorossi e bianconeri dovranno fare i conti con numerose operazioni di calciomercato, in entrata e in uscita

Galvanizzata dallo splendido successo nel derby contro la Lazio, la Roma tornerà ad allenarsi domani in vista della delicata trasferta in casa del Bologna. La squadra giallorossa non ha ancora trovato la vittoria lontano dallo Stadio Olimpico, ma ha bisogno di un successo per non disperdere l’entusiasmo post derby. Le vicende di campo non sono tutte via le uniche che tengono in apprensione i tifosi romanisti.

Benché sia iniziato solamente da pochi giorni, Florent Ghisolfi e il suo staff hanno approcciato al mercato di gennaio col freno a mano tirato. Viste le tante lacune presenti nella rosa a disposizione di Claudio Ranieri, era lecito aspettarsi l’arrivo di almeno uno dei tre rinforzi richiesti sin dalle prime battute della campagna trasferimenti invernale. A tener banco poi a Trigoria ci sono anche le possibili cessioni di alcuni calciatori che non sembrano più funzionali alla causa giallorossa.

Guardiola scippa Juve e Roma: maxi plusvalenza

Il gol contro i biancocelesti ha fatto scemare le voci sul possibile addio già a gennaio di Lorenzo Pellegrini, mentre resta in lista d’uscita Bryan Cristante. Anche in questo caso, tuttavia, una cessione estiva sembra più praticabile, mentre in mediana è pronto a salutare Enzo Le Fée, molto vicino al Sunderland. Per quanto riguarda i big, ci sono delle situazioni che destano preoccupazione ai sostenitori capitolini.

In attesa di ricevere una proposta definitiva per il rinnovo contrattuale, Mile Svilar anche domenica scorsa ha confermato di essere uno dei migliori portieri della Serie A e questa cosa non sta certo passando inosservata all’estero. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, alcuni emissari del Manchester City hanno visionato anche di recente il portiere serbo-belga.

Pep Guardiola è pronto a dare il benservito ad Ederson e Svilar, insieme a Michele Di Gregorio della Juventus, è uno dei nomi presenti nella lista dei Citizens. La priorità della Roma e del ragazzo resta quella di rinnovare, ma di fronte ad un’offerta da 40 milioni di euro a salire, la situazione potrebbe cambiare.