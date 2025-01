Thiago Motta saluta subito la Juve? Nuova squadra a sorpresa

Non è cominciata nel migliore dei modi l’esperienza di Thiago Motta alla Juventus: l’indizio ha ormai preso quota

La bruciante eliminazione in Supercoppa italiana potrebbe aver lasciato il segno in una Juventus che stenta a decollare. In attesa del recupero del match contro l’Atalanta, la compagine di Thiago Motta ha infatti chiuso al quinto posto al giro di boa della stagione. Un bottino troppo magro per chi aveva iniziato il campionato con velleità di ben altro tipo.

La poca cattiveria e lo scarso cinismo mostrato in questi mesi hanno impedito a Vlahovic e compagni di inanellare una striscia di risultati utili consecutivi tali da consentire alla ‘Vecchia Signora’ di restare in scia delle prime della classe. Opinabili scelte di mercato hanno messo subito Giuntoli sul banco degli imputati. Lo stesso Thiago Motta, però, mai come negli ultimi giorni è finito al centro di vibranti polemiche. Alla Juve il tempo è sempre tiranno e finora la mano del tecnico italo-brasiliano si è vista in modo solo rapsodica. Un ideale ancora troppo sfuggente: la realtà è ben diversa e l’assenza di mordente nei minuti topici delle gare sta costando carissimo. Benché continui ad avere la massima fiducia della dirigenza bianconera, l’ex tecnico del Bologna sa di giocarsi molto in un gennaio di fuoco per la sua squadra. Fallire i prossimi impegni in Champions League e non ingranare la marcia in campionato spianerebbero la strada a un ribaltone ad oggi mai preso in considerazione.

Juventus, bookmakers scatenati: Thiago Motta accostato alla panchina del City

Ma in caso di addio alla Juventus, quale tipo di scenario potrebbe aprirsi per il futuro di Thiago Motta? È il portale gambling – implicitamente – a rispondere a questa domanda. Mettendo in lista una serie di quote attinte da vari bookmakers, il sito britannico ha infatti accostato l’attuale allenatore bianconero alla panchina del Manchester City.

Del resto, nonostante il recente rinnovo, il futuro di Pep Guardiola è ritornato prepotentemente al centro dell’attenzione mediatiche viste le difficoltà che i Citizens hanno evidenziato negli ultimi mesi. Se a ciò aggiungiamo lo spettro di una possibile sanzione dalla Premier League per il maxi processo che vede imputato il club inglese, si ipotizzano settimane piuttosto caotiche in casa City. In uno scenario ancora tutto da definire, nel ventaglio di nomi che potrebbero eventualmente prendere il posto di Guardiola figura proprio Thiago Motta. Dalla Juve al Manchester City: il clamoroso cambio di panchina è mancato a quota 26. Al momento è solo una suggestione, in futuro chissà.