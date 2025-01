Addio Roma dopo sei mesi: è in viaggio per l’Inghilterra

Addio Roma. Il mercato giallorosso di gennaio inizia a prendere forma. Una sessione che parte con una cessione che ha il gusto amaro di bocciatura.

Dopo la vittoria nel derby con il più ‘classico’ dei risultati, 2-0, e con la più ‘naturale’ carica che una vittoria di questo genere può assicurare, la Roma si tuffa a capofitto sul mercato.

Claudio Ranieri vede sempre più aumentare la stima e la fiducia nei suoi confronti. Ha accettato un impegno difficile e lo sta portando avanti con la riconosciuta sobrietà ed esperienza. Per questo ora si attende che la proprietà americana, che ha il volto del direttore sportivo Florent Ghisolfi, gli faccia qualche piccolo regalo post-natalizio. Il mercato della società giallorossa sta prendendo il via e lo fa non con un acquisto.

Sembra infatti tutto pronto per il congedo di Enzo Le Fée. Il centrocampista francese, classe 2000, arrivato soltanto sei mesi fa dal Rennes, è pronto a partire. Destinazione Premier League, sponda Sunderland. Il 24enne Enzo Le Fée partirà a breve con un volo privato per iniziare la sua nuova avventura in terra inglese. La formula prevede un prestito con obbligo di riscatto a 23 milioni di euro in caso di promozione del Sunderland in Premier League.