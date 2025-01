Addio Vlahovic e doppio scambio Juve: il nuovo bomber arriva subito

In casa Juve, in attesa del derby contro il Torino, bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Dusan Vlahovic.

Dopo aver perso la semifinale di Supercoppa Italia contro il nuovo Milan di Sergio Conceicao, la Juventus è chiamata a riprendersi in campionato. Sabato prossimo, infatti, i bianconeri sono attesi dal derby contro il Torino di Paolo Vanoli.

La ‘Vecchia Signora’, dunque, ha solo un obiettivo contro i granata: vincere. La Juventus, di fatto, non può più assolutamente permettersi di perdere ulteriore terreno dal vertice della classifica, considerando che il quarto posto può allontanarsi ancora di più.

La Lazio ha sì solo due punti di vantaggio rispetto ai bianconeri che, però, devono assolutamente smettere di pareggiare così tante gare in campionato. Nel frattempo, però, si sa che questi sono giorni molto intensi anche in sede di calciomercato. Tra i giocatori più chiacchierati bisogna sicuramente inserire anche lo stesso Dusan Vlahovic.

Calciomercato: Dusan Vlahovic sempre più lontano dalla Juve: ecco perché

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il futuro del centravanti serbo (sostituito a sorpresa da Thiago Motta sull’1-0 durante il match di Supercoppa contro il Milan) sembra essere sempre più lontano da Torino.

Su Dusan Vlahovic bisogna registrare l’interesse di tantissime big europee: dal PSG , passando per l’Arsenal, al Manchester United. La Juve, dunque, potrebbe dire addio al centravanti, soprattutto in caso di un possibile scambio con diversi giocatori accostati al team bianconero in questi giorni: Kolo Muani e Joshua Zirkzee.