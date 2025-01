All in per Saelemaekers: doppio scambio Milan-Roma

Resta bollente l’asse di mercato tra Roma e Milan: nello scambio rispunta un nome già proposto al club giallorosso

Uscite in modo trionfale dai rispettivi Derby – i giallorossi hanno dato una scossa alla loro stagione, mentre i rossoneri hanno addirittura alzato al cielo un trofeo dopo l’incredibile rimonta sull’Inter – Roma e Milan tornano a riaprire il dialogo per il perfezionamento di uno scambio di cui si parla ormai da settimane.

Non è forse un caso che proprio i giocatori oggetto di un possibile scambio di mercato tra i duce club siano stati assoluti protagonisti delle due stracittadine svoltesi a 24 ore di distanza l’una dall’altra. Stiamo parlando ovviamente di Alexis Saelemaekers – un gol e un assist nel Derby di Roma – e Tammy Abraham, match-winner, nonché MVP della gara, nella finale di Riyadh che ha regalato al Milan la Supercoppa italiana.

Il belga e l’inglese, che in teoria a fine stagione dovrebbero tornare alla base dopo la fine dei rispettivi prestiti, hanno ben impressionato nelle loro avventure a maglie invertite: c’è la volontà, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ nell’edizione odierna, di trasformare i prestiti in acquisti definitivi. Le volontà dei calciatori sono chiare, così come gli intendimenti delle dirigenze. C’è però da far quadrare i conti, se si vuole davvero rendere effettivo lo scambio di mercato.

Bisognerebbe trovare un punto d’incontro sulle valutazioni dei cartellini: numeri che soddisfino le rispettive necessità di bilancio senza ovviamente gonfiare le plusvalenze. Mentre si lavora alacremente alla chiusura di uno scambio che chiuda il cerchio di un’operazione iniziata nello scorso agosto, (ri)spuntano all’orizzonte altri possibil incastri.

Scambio Abraham-Saelemakers, rientra in gioco Calabria

Il quotidiano romano esplora altri ipotetici scenari di contorno che potrebbero però essere decisivi per la fumata bianca. Oltre a ribadire l’interesse dei meneghini per Bryan Cristante, già messo nella lista dei cedibili da Ghisolfi, anche un calciatore rossonero, già accostato alla Roma nelle scorse settimane, potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa maestra.

Stiamo parlando di Davide Calabria, il Capitano del Diavolo che, sebbene relegato inizialmente in panchina da Sergio Conceiçao nell’ultimo atto della Supercoppa, è entrato nei minuti finali contribuendo alla vittoria finale della squadra rossonera. Al di là della possibile rinnovata importanza che il tecnico portoghese potrebbe restituire al classe ’96 nelle prossime settimane, il profilo appare di una certa utilità in vista del disegno generale. Che è quello di chiudere ufficialmente lo scambio Abraham-Saelemakers rendendo ufficiali i cambi di casacca.