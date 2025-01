Calciomercato Roma, 40 milioni per Frattesi: risposta già arrivata

40 milioni in Serie A e firma ‘bloccata’ Frattesi: il ribaltone avvisa subito la Roma. Le ultime di calciomercato sul centrocampista dell’Inter.

La Roma ha ritrovato il sorriso nel Derby della Capitale, imponendosi 2-0 sulla Lazio grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers. Questo successo rappresenta una boccata d’ossigeno per i giallorossi, reduci da una prima parte di stagione caratterizzata da risultati altalenanti e posizionati al decimo posto in classifica.

Claudio Ranieri, subentrato per risollevare le sorti della squadra, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di motivare il gruppo in momenti cruciali. La vittoria nel derby non solo rafforza la sua posizione, ma infonde nuova fiducia in vista del girone di ritorno. Tuttavia, è evidente la necessità di intervenire sul mercato per apportare quei correttivi indispensabili a migliorare la rosa e affrontare con maggiore competitività la seconda parte della stagione.

Uno dei nomi più discussi in ottica calciomercato è quello di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, finito ai margini del progetto tecnico nelle ultime settimane, sembrava destinato a lasciare Trigoria già a gennaio. Tuttavia, il gol decisivo nel derby potrebbe aver cambiato le carte in tavola, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi, portando addetti ai lavori e l’ambiente tutto a riconsiderarne la posizione all’interno della squadra.

Calciomercato Roma, il Napoli fa sul serio per Frattesi: offerta da 40 milioni

Parallelamente, la Roma era stata accostata nuovamente alla situazione di Davide Frattesi. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio giallorosso e attualmente in forza all’Inter, ha manifestato il desiderio di trovare maggiore spazio. Secondo quanto emerso in questi giorni, non mancano le avances per l’ex Sassuolo, ben noto e gradito anche in Premier League.

In questo contesto, la dirigenza romanista è chiamata a muoversi con decisione per assicurare a Ranieri gli innesti necessari a rinforzare la squadra. Oltre a Frattesi, si valutano altre opzioni per il centrocampo e la difesa, settori che hanno mostrato maggiori lacune nella prima parte della stagione. L’obiettivo è fornire al tecnico una rosa più competitiva e profonda, capace di affrontare con determinazione le sfide del girone di ritorno e risalire la classifica.

La situazione Frattesi, come comprensibile sin dal primo momento, resta a dir poco complicata, così come qualsivoglia discorso che inizialmente pareva poter coinvolgere anche ipotetici scambi o ingerenze con Lorenzo Pellegrini. A ciò, poi, bisogna aggiungere la concorrenza non banale del Napoli. Rispetto a quest’ultima, il giornalista Paolo Bargiggia ha aggiunto preziose informazioni.

I campani, infatti, avrebbero messo sul piatto 40 milioni per assicurarsi le prestazioni di Frattesi, anche se il giocatore sembrerebbe nutrire perplessità riguardo a un trasferimento in azzurro. L’offerta, dunque, non è così dissimile dalle possibili valutazioni ponderate a Via Appiano Gentile sul prezzo di uscita del giocatore, per una cui uscita, come riferisce Gianluca Di Marzio, i nerazzurri chiedono 45 milioni di euro. Proprio quest’ultima fonte evidenzia come l’avviso principale di questa valutazione sia alla Roma; intanto, in ottica Napoli, la volontà di Frattesi parrebbe continuare a bloccare l’evoluzione di quella che si preannuncia, per l’ennesima volta, una delle piste più discusse del calciomercato.