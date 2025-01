Darwin Nunez e Osimhen: il Milan ribalta di nuovo la Juve

Darwin Nunez e Osimhen. Il mercato di gennaio è appena partito ma sembra già pronto a decollare. Ed arrivano altre brutte novità per la Juventus.

Ci sono diversi campionati importanti, ma uno soltanto è prestigioso. Vi sono diverse Leghe interessanti, con tecnici di spessore e campioni di ottimo livello, ma soltanto la Premier League ha capacità ‘seduttive’ uniche.

Una seduzione che nasce dalla grande qualità tecnica che è in grado di offrire. Rose ricche di talenti che non sembrano, però, essere mai abbastanza. I top club della Premier League si sfidano in questa continua ricerca. A grande colpo se ne contrappone un altro ancora più grande. Ma per un grande colpo in arrivo ecco prodursi ‘automaticamente’ una grande delusione che prelude, quasi sempre, ad una prestigiosa partenza. Agli illustri iscritti al club dei delusi ‘fanno la corte’ in tanti. Formazioni italiane in primis. Le ultime notizie lanciate da teamtalk.com sembrano rappresentare al meglio questo stato delle cose.

Darwin Nunez e Osimhen. Le ultime delusioni di Giuntoli

Se la Premier League è il campionato più importante è dalla Premier League che si devono attendere le operazioni di mercato più intriganti.

Arne Slot, tecnico del Liverpool che sta dominando il campionato inglese, ha scelto il prossimo centravanti dei Reds: Victor Osimhen. La medesima scelta fatta tempo fa dal Manchester United di Ruben Amorim. Il Liverpool è però deciso ad affondare il colpo Osimhen la prossima estate. Impossibile, o quasi, che l’operazione possa andare in porto a gennaio. Il Galatasaray, formazione dove milita l’attaccante nigeriano in prestito dal Napoli, intende infatti trattenerlo fino a giugno. I Reds hanno pertanto preso una doppia decisione riguardo il futuro attaccante. Dentro Victor Osimhen, fuori Darwin Nunez. Il 25enne attaccante uruguaiano non è più considerato prospetto valido per il progetto di Arne Slot. Musica per le orecchie del Milan che sta maturando l’idea di affondare il colpo nonostante l’elevato costo del cartellino dell’attaccante del Liverpool. E mentre Victor Osimhen si avvicina sempre più alla Premier League, sponda Liverpool, ecco il Milan, fresco vincitore della Supercoppa italiana, che sogna il ‘colpo gobbo’ Darwin Nunez.

Le brutte notizie per Cristiano Giuntoli, e per la Juventus, sembrano non finire mai.