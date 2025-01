Friedkin respinti e Juve travolta: ha vinto Mourinho

Il club turco fa sul serio per il giocatore giallorosso: recapitata una proposta ufficiale. Juve e Friedkin al palo

Già molto attivo sul fronte del mercato italiano – lo Special One ha preso nota dei profili di interesse grazie alla sua esperienza alla Roma – José Mourinho sta pretendendo dalla dirigenza del Fenerbahce massicci interventi nella finestra di gennaio.

Il distacco di 8 punti dalla capolista Galatasaray è già difficile da colmare, figuriamoci che razza di montagna da scalare sarebbe se non si facesse una campagna acquisti di un certo tipo nel mercato di gennaio. Anche perché i rivali cittadini, che hanno blindato Victor Osimhen almeno fino a fine stagione, non stanno certo a guardare se si parla di nuovi innesti da inserire in rosa per la seconda parte di stagione.

Archiviato, per il momento, il sogno Dybala – seguito anche dallo stesso Galatasaray, tra le altre cose – il club gialloblù si sta muovendo sul mercato dei difensori. Dopo aver sondato il terreno per Mario Hermoso, il centrale spagnolo che sembra non trovar spazio nelle rotazioni di Claudio Ranieri, il tecnico portoghese ha fatto un altro nome. Un profilo già in passato vicinissimo a vestire la maglia della Roma, e sul quale ultimamente si era affacciata con intenzioni bellicose anche la Juve.

Danso, irrompe Mourinho: c’è l’offerta UFFICIALE

Stiamo parlando di Kevin Danso, il difensore austriaco che nelle battute finali dello scorso calciomercato estivo è stato davvero ad un passo dal diventare un giocatore della Roma. I problemi cardiaci riscontrati durante le visite mediche di rito, quelle immediatamente precedenti alla firma quinquennale del contratto, hanno impedito di chiudere positivamente l’affare. Il calciatore, tornato al Lens, si è poi sottoposto ad ulteriori controlli che ne hanno determinato il via libera per il ritorno all’attività agonistica.

Dal 19 ottobre, giorno del suo rientro in campo dopo la fumata nera col club di Trigoria, il difensore di origini ghanesi non ha più saltato una partita. Sempre titolare, mai sostituito, Danso è tornato su quei livelli d’eccellenza che lo avevano reso eleggibile per i grandi club europei.

Si è fatta avanti dunque la Juve, che aveva ed ha assoluta necessità di sostituire i lungodegenti Bremer e Cabal con un profilo di spessore. E si è materializzato anche l’Everton dei Friedkin, desiderosi di presentarsi ai tifosi dei Toffees con un colpo da novanta.

🚨 Fenerbahçe, Lens forması giyen Kevin Danso için resmi teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 7, 2025

Nessuno aveva però ancora fatto i conti con José Mourinho. Come riportato su X dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, il Fenerbahce avrebbe già recapitato al Lens un’offerta ufficiale per il tesseramento immediato del centrale austriaco. Un blitz che ha lasciato di sasso sia Giuntoli che gli americani, bruciati sul tempo dall’intraprendenza del club turco.