La Roma mette la freccia: 35 milioni al nemico di sempre

Calciomercato Roma, i giallorossi mettono la freccia: 35 milioni al nemico di sempre per il colpo grosso sulla corsia. Sfida alle big della Premier

Si pensa già al futuro in casa Roma. Almeno stando alle informazioni che sono state riportate in queste ore da Ekrem Konur. Sì, perché in questo momento, il giocatore che i giallorossi avrebbero messo nel mirino, visto lo status di extracomunitario, non potrebbe arrivare nella Capitale. Ma a giugno le cose ovviamente cambieranno.

Parliamo di un colpo importante, dal valore di almeno 30 milioni di euro anche se potrebbero non bastare. Forse ne serviranno almeno cinque in più e servirà, soprattutto, riuscire a battere la concorrenza di tutte quelle squadre, soprattutto della Premier League, che sono interessate fortemente al brasiliano.

Calciomercato Roma, interesse per Paixao

Nel mirino ci sarebbe finito Igor Paixao del Feyenoord: esterno sinistro, sul quale hanno acceso i propri riflettori l’Arsenal e il Liverpool nel corso delle ultime settimane. Ma sempre Konur, ha sottolineato nel Tweet che ha rivelato la notizia, che le due formazioni non solo le uniche pronte a mettere sul piatto un’offerta. Sulle tracce dell’esterno, infatti, ci sarebbero anche Tottenham, Aston Villa, West Ham e anche la Roma.

Insomma, i giallorossi tentano il colpaccio sfidando le big della Premier League. Tutti squadroni che non hanno nessuna intenzione ovviamente di mollare la presa ma che potrebbero, senza dubbio, riuscire nel colpaccio grosso. Paixao, comunque, è uno di quelli che Ghisolfi ha messo nel proprio radar, anche perché sulle corsie esterne i capitolini da molto tempo non riescono ad avere delle certezza. In difesa praticamente garanzie non ce ne stanno, con l’unica variante che in questo caso porta il nome di Angelino, davanti ce n’è qualcuna in più. Ma non gente capace di spaccare i match o cambiare le partite. Paixao potrebbe essere uno di questi, anche se il costo è importante e possibilità di sconto, visto l’accordo in scadenza con gli olandesi nel 2029, non ce ne stanno.