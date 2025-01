L’ingaggio più alto della squadra non basta: allarme Roma dopo il Derby

Allarme Roma e nuova offerta dopo il derby: l’ingaggio più alto della squadra non basta. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Con l’apertura del mercato di gennaio, la Roma si prepara a un mese di decisioni cruciali per ridefinire la squadra, sia dal punto di vista numerico che qualitativo. L’allenatore Claudio Ranieri, nell’intervista rilasciata e circolata in queste ore, ha confermato che sono in programma movimenti significativi, alludendo esplicitamente ad entrate e uscite ben mirate, necessarie per mantenere competitività e solidità.

La recente vittoria nel derby contro la Lazio ha riportato una parziale serenità nell’ambiente giallorosso, ridando fiducia alla squadra e ai tifosi. Tuttavia, Ranieri sa bene che la rosa necessita di interventi per competere su più fronti. Sul fronte delle entrate, restano da capire i margini di manovra per l’acquisizione di un nuovo esterno, sebbene il rientro a pieno regime di Saelemaekers abbia in parte lenito l’urgenza percepita durante i mesi in cui la titolarità fissa di Celik pareva essere l’unica possibilità in questa zona di campo.

Da non trascurare, poi, l’esigenza di affiancare Dovbyk con un profilo maggiormente affidabile e convincente di Shomurodov, cui va riconosciuto, ad ogni modo, impegno e grande dedizione durante questi mesi di inaspettata permanenza nella Capitale. Se il discorso relativo al difensore centrale, poi, resta in piena evoluzione, è il fronte delle uscite a generare le maggiori attese e novità nel corso di queste ore.

Calciomercato Roma, il Boca fa sul serio per Paredes: le ultime dall’Argentina

Una delle notizie più calde della giornata, ad esempio, riguarda la cessione di Enzo Le Fée al Sunderland. Il centrocampista francese, arrivato con grandi aspettative, non ha convinto e la sua partenza dopo soli sei mesi potrebbe aprire spazio per nuovi innesti. Il club inglese ha chiuso l’accordo con una formula vantaggiosa per entrambe le parti, sulla base di un riscatto che diventerà obbligato qualora il Sunderland approdasse in Premier League.

Sul fronte delle uscite, tiene banco anche il futuro di Leandro Paredes. Dall’Argentina, il Boca Juniors non sembra intenzionato a mollare la presa sul centrocampista giallorosso. Come riportato da TyC Sports, il club allenato da Fernando Gago ha avanzato una seconda offerta per riportare Paredes a Buenos Aires.

L’offerta del Boca prevede un contratto che renderebbe Paredes il giocatore più pagato dell’intera rosa, ma non raggiunge ancora le aspettative del numero 16 romanista. La decisione finale spetta ora al centrocampista, il cui contratto con la Roma scade nel 2025. Una sua partenza potrebbe creare ulteriore margine di manovra per i dirigenti giallorossi.

https://x.com/la12tuittera/status/1877023071850164311