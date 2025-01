Accordo immediato, bye bye Roma: firma prima del big match

Il calciomercato invernale è pronto a sparigliare nuovamente le carte in tavola per la massima lega italiana. Ecco le ultime

Uno è stato l’attaccante più prolifico dello scorso anno in Liga, candidato al Pallone d’oro e uno degli acquisti più esosi della storia della Roma; l’altro uno dei trasferimenti più costosi della storia juventina, nonché il calciatore attualmente con l’ingaggio più alto dell’intera Lega Serie A. Stiamo naturalmente parlando di Artem Dovbyk e Dusan Vlahovic, ovvero due delle delusioni più cocenti della stagione in corso. Il bomber ucraino ha collezionato soltanto cinque reti nella prima metà dell’anno, mentre il centravanti di Motta è arrivato “addirittura” a quota sette…

È indubbio che, nel caso di Dovbyk, le scusanti siano certamente più credibili rispetto a quelle che potrebbe accennare goffamente il numero 9 bianconero, visto il doppio cambio di allenatore compiuto dai giallorossi e il comprensibile periodo di ambientamento che l’ucraino ha dovuto attraversare per comprendere le dinamiche della massima lega italiana.

Non è un caso che di recente, nonostante i numeri di Dovbyk siano ancora lontani dalle aspettative dei tifosi, l’alchimia con Paulo Dybala abbia generato una serie di chiare occasioni da gol, culminate anche nel migliore dei modi contro Milan e Lazio.

Tuttavia, a prescindere dalle possibili opinioni che ogni tifoso può aver maturato su Vlahovic e Dovbyk, una cosa è certa: sia Ranieri che Motta desiderano l’approdo di un’alternativa di pregio dal mercato invernale. Nel caso di Ranieri si tratta più che altro di rendere possibile quella rotazione necessaria alla sostenibilità della stagione, mentre, in quello di Motta, la sensazione è che il tecnico italo-brasiliano desideri un nuovo ventaglio di soluzioni tattiche. Ecco le ultime in merito ad un obiettivo condiviso dai due club.

Tutti pazzi per Marmoush: il City lo vuole subito

Nel corso delle ultime settimane il talento di Omar Marmoush ha letteralmente stregato mezza Europa, attirando una serie di corteggiatrici, tra cui le due società nostrane sopracitate. Si tratta di un vero e proprio crack della Bundesliga, dove con la maglia del Francoforte sta letteralmente disintegrando partita dopo partita gli equilibri della lega tedesca.

Le sue spiccate qualità tecniche si abbinano ad una capacità di concludere in rete piuttosto atipica per un calciatore di tale raffinatezza, il che lo rende un letale e raro abbinamento di efficacia e qualità.

Ben tredici reti e otto assist siglati in sole 15 partite, il che ne fa uno dei profili più intriganti del panorama calcistico del vecchio continente. Le statistiche e il rendimento in campo dell’egiziano classe ’99 hanno inevitabilmente fatto salire le pretese dell’Eintracht Francoforte (la Roma incontrerà i tedeschi il 30 gennaio nel big match di Europa League), che attualmente sembra pretendere intorno agli ottanta milioni di euro.

A sparigliare le carte in tavola ecco il Manchester City di Pep Guardiola, che, secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, sarebbe intenzionato a prelevare immediatamente il talento egiziano. Secondo le voci il City avrebbe in mente una più realistica cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma attualmente non vi sono trattative in corso tra le due società.