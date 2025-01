Calciomercato Roma, addio scontato e scambio con Frattesi

Calciomercato Roma, nonostante il derby non è ancora deciso il futuro di Pellegrini. Tripla opzione per il capitano giallorosso. Ecco dove potrebbe andare

Se Claudio Ranieri questa mattina ha detto che Lorenzo Pellegrini, secondo il suo avviso, resterà alla Roma, a gettare ancora delle ombre sul futuro del capitano ci ha pensato questa mattina Repubblica: sì, non è certo che rimarrà in giallorosso fino al termine della stagione, in ballo ci sono ancora delle opzioni.

“La Roma ha da tempo fatto capire capire a Pellegrini che eventuali proposte di altri club verrebbero valutate con attenzione” si legge sul quotidiano in edicola questa mattina. Confermando comunque che la prestazione nel derby, con gol e abbraccio della Sud annesso, ha sicuramente segnato un punto di svolta ma non ha cambiato le strategie del club. Quindi rimane tutto aperto, anche per via, aggiungiamo noi, di quel contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 che ancora non è stato ridiscusso, né sotto l’aspetto della durata né sotto quello dell’ingaggio: i 6 milioni di euro all’anno pesano nelle casse societarie.

Calciomercato Roma, tripla opzione per Pellegrini

Ma dove potrebbe finire Pellegrini? Rimangono i contatti col Napoli di Antonio Conte, intanto, che è un estimatore del giocatore giallorosso. Mentre viene anche segnalato un filo diretto con Londra, sponda Arsenal “storicamente attratta dai calciatori tecnici”. Ma non è finita qui, a quanto pare, rimane sempre in piedi la pista che porta all’Inter in uno scambio con Frattesi che potrebbe fare il percorso inverso.

Che poi è quella che a quanto pare potrebbe essere la più percorribile nel mercato di gennaio, visto che si tratterebbe di una contropartita, abbassando in questo modo le richieste economiche per il cartellino del giocatore, dei nerazzurri. Una soluzione last-minute, da percorrere nel caso Marotta non riesca a cedere prima, e per 40 milioni di euro, l’ex Sassuolo che non è un incedibile dentro la rosa milanese. Insomma, il derby potrebbe anche non bastare per mettere la parola fine alla questione. Vedremo come andrà a finire.