Roma, Pellegrini e futuro: doppio annuncio Ranieri

Ranieri su Pellegrini, sciolti tutti i dubbi sulla permanenza del capitano. E il tecnico annuncia il futuro. Ecco cosa farà il prossimo anno

Questa mattina il Corriere dello Sport ha pubblicato la seconda parte di intervista esclusiva a Claudio Ranieri, allenatore della Roma. E ieri si era chiusa con una domanda su Pellegrini. Lasciata lì, in sospeso. Oggi è stato tutto rivelato.

Sembrava pronto all’addio il capitano. Dal Napoli all’Inter c’erano, e forse ci sono ancora, delle squadre interessate a lui. Sembrava chiusa la sua esperienza in giallorosso e invece il gol nel derby ha cambiato le cose. Ma resta davvero? Questa la domanda fatta a Ranieri, che ha risposto in questo modo: “Sono sicuro di sì“. Quindi nessun dubbio, sarà ancora il capitano della Roma per i prossimi sei mesi, poi si vedrà in estate, anche perché c’è quel contratto in scadenza nel 2026 che per il momento non è stato rinnovato. Saranno, insomma, sei mesi decisivi. Anche se Ranieri ha voluto puntualizzare una cosa: “Non è stato lui a insistere per scendere in campo nel derby”.

Roma, Ranieri svela il futuro

Sono stati tanti i temi toccati. Uno dei più importanti è relativo alla voglia di tornare a vincere. Lui è tornato per questo: “Rimettere in moto la Roma e portare delle basi solide. La Roma deve tornare a lottare per qualcosa di importante, per lo scudetto. E’ finito il tempo della Rometta, ora c’è la Roma, i Friedkin sono abituati a pensare in grande”.

E poi sul futuro: “In un secondo tempo metterò la mia esperienza al servizio della società“. E Zazzaroni specifica: “Nel momento delle scelte per la prossima stagione?”. Ranieri dice precisamente, confermando che sarà consulente ad personam. Una chiusura che svela come difficilmente sarà lui, almeno per ora, l’allenatore della prossima stagione, nonostante nelle ultime settimane si sia parlato appunto di questo.