Calciomercato Roma: doppio addio dopo Le Fée

Calciomercato Roma, non solo Le Fée: a Trigoria è tempo di saluti. Altri due con la valigia in mano oltre il francese. Bloccata, invece, un’altra cessione

Non solo Le Fée: dentro la Roma in queste ore sono in corso delle importanti valutazioni per capire chi può andare via e chi invece potrebbe rimanere fino al termine della stagione per dare una mano a Claudio Ranieri nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Intanto c’è da dire – così come lo stesso tecnico ha confermato – che Pellegrini rimarrà. Ed è una notizia, ovviamente, dopo tutte le voci che erano uscite fuori nel corso delle ultime settimane. Detto questo, e chiusa l’operazione per il centrocampista francese al Sunderland, si attende solo l’annuncio ufficiale, sono almeno altri due i giocatori che potrebbero lasciare Trigoria nel corso di questa sessione di mercato.

Calciomercato Roma: via Zalewski e Shomurodov

Il primo della lista è Nicola Zalewski. L’esterno, che ormai non gioca più e che ha, pure, un contratto in scadenza alla fine di questa stagione, potrebbe decisamente partire. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si legge appunto che il club è alla ricerca di una soluzione: piace al Marsiglia, che proprio ieri ha ufficializzato Benatia, ex difensore giallorosso, come nuovo direttore sportivo. Magari potrebbe venire in aiuto.

Rimane ovviamente in uscita anche Shomurodov: l’attaccante uzbeko continua in queste ore ad essere monitorato da Cagliari ed Empoli. Senza dimenticare, in tutto questo, che si è pure parlato del Venezia. Infine non sembra voler andare via Soulé, nonostante il minutaggio ridotto accumulato fino al momento. Per l’argentino sono arrivati dei sondaggi ma non vuole lasciare Trigoria nemmeno in prestito secco. Speriamo Ranieri lo possa recuperare come ha fatto con Pellegrini, rinato al derby. Respinto, invece – e questo si legge su Il Messaggero – l’ultimo assalto del Boca Juniors per Leandro Paredes. Anche lui è destinato, insomma, a chiudere l’annata dentro Trigoria.