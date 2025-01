Cristante a Milano con lo scambio: è già in città

Il blitz a Milano di Florent Ghisolfi ha come obiettivo anche la cessione del numero 4 giallorosso

Ancora ai box per l’infortunio alla caviglia subito nella sfida contro l’Atalanta, Bryan Cristante resta uno dei tanti calciatori in uscita durante il calciomercato di gennaio. D’altronde, la cerniera composta da Leandro Paredes e Manu Koné ha sin qui dato ampie garanzie sia in termini di equilbrio difensivo, sia nella costruzione della manovra. Anche al suo rientro dall’infortunio, il numero 4 giallorosso dovrà faticare parecchio per riguadagnarsi il posto da titolare e questo è un aspetto da considerare con attenzione in ottica futura.

Atterrato da poco a Milano, quartier generale del mercato, Florent Ghisolfi si occuperà senza dubbio della trattativa con il Milan per trasformare il prestito di Alexis Saelemaekers in un acquisto a titolo definitivo, con Tammy Abraham che potrebbe conoscere lo stesso destino, ma anche la potenziale cessione dell’ex centrocampista di Benfica e Atalanta è un argomento all’ordine del giorno.

Calciomercato Roma, Cristante a Milano con lo scambio

Accostato a più riprese al Milan visti gli ottimi rapporti tra i rossoneri e il suo agente, Giuseppe Riso, Cristante potrebbe finire sull’altra sponda dei Navigli. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, il club giallorosso starebbe parlando con l’entourage del calciatore di un possibile trasferimento all’Inter. Il mediano romanista potrebbe trasferirsi a Milano in prestito fino al termine della stagione, ma non sarebbe l’unico calciatore coinvolto nell’operazione.

La Roma, infatti, è pronta a giocarsi la carte Cristante per arrivare subito a Davide Frattesi. Grande obiettivo dei giallorossi già da diverse sessioni di mercato, il numero 16 nerazzurro ha anche di recente manifestato al suo agente, lo stesso di Cristante, il malcontento per lo scarso minutaggio a lui riservato da Simone Inzaghi e reputa un ritorno nella Capitale la soluzione ideale per dare nuovo slancio alla sua carriera attraverso una maggiore continuità di impiego.