Douglas Luiz al posto di Frattesi: la Juve ha detto sì

Douglas Luiz al posto di Frattesi: clamoroso intreccio di mercato a gennaio. La Juventus ha già detto sì all’uscita del brasiliano

Siamo nel bel mezzo della sessione invernale del calciomercato e, fino al momento, di colpo così importanti non ne sono arrivati. Certo, anche a gennaio, di solito le squadre aspettano la fine per capire davvero su chi puntare. Magari aspettando l’occasione decisiva, quella che può fare la differenza nella seconda parte della stagione.

Uno dei nomi più chiacchierati in questo momento è quello di Davide Frattesi. All’Inter, l’ex Sassuolo, sta giocando poco e ormai abbiamo capito che vorrebbe scendere in campo con maggiore regolarità. Potrebbe partire, i nerazzurri non hanno posto un veto all’addio, anche se servono almeno 40 milioni di euro. Magari si potrebbe trovare la formula giusta, quella che accontenterebbe tutti, e non è da escludere che negli ultimi giorni delle trattative questo possa avvenire. Ma dove potrebbe andare Frattesi? Interessa alla Roma, come sappiamo, ma non solo.

Il Tottenham su Luiz: via libera Roma per Frattesi

Piace anche in Premier League il nerazzurro, con il Tottenham accostato molto spesso al suo nome. Nelle ultime ore, però, gli Spurs, sembrerebbero aver cambiato obiettivo, puntando decisamente forte su Douglas Luiz della Juventus. Il brasiliano ha fatto male in questi primi sei mesi del campionato: non solo per via di un adattamento difficile alla Serie A, ma anche per alcuni infortuni che lo hanno praticamente messo ko per diverso tempo.

Il Tottenham, insomma (su Douglas Luiz è spuntato anche l’interesse del Nottingham dell’ex CEO Lina Souloukou) sembrerebbe orientato a riportate nel massimo campionato inglese un giocatore che conosce già le caratteristiche della Premier League mollando in questo modo, di fatto, la possibilità Frattesi. Che rimane quindi in cima ai pensieri della Roma. Come detto prima è una trattativa difficile, anche perché adesso sembra del tutto da escludere l’ipotesi di vedere Pellegrini inserito nell’operazione. Il capitano della Roma dopo il gol nel derby ha deciso di rimanere, anche perché è riuscito a ricucire il rapporto con la tifoserie che lo ha accolto dentro la Sud alla fine della stracittadina.