Juve-Milan, storia già riscritta: sorpasso e firma immediata

Firma immediata e sorpasso capitale, così cambia tutto: Juventus-Milan ha una nuova vincitrice. Le ultime di calciomercato.

Il calciomercato di gennaio ha ufficialmente preso il via, e molte squadre di Serie A si trovano a dover affrontare sfide cruciali per migliorare le proprie rose. Tra queste, la Roma di Claudio Ranieri si prepara a un mese di decisioni delicate. Lo stesso allenatore ha sottolineato l’importanza di calibrare con attenzione entrate e uscite, cercando di mantenere un equilibrio economico e tecnico.

Dopo un mercato estivo che ha portato nomi importanti, Ranieri dovrà ora fare i conti con le necessità di una rosa che presenta ancora alcune lacune, in particolare sulle fasce. Anche la Juventus si trova in una situazione simile, con l’allenatore Thiago Motta chiamato a gestire un mercato invernale strategico. L’infortunio di Milik, che ancora non ha recuperato, e i lunghi stop in difesa costringono i bianconeri a cercare rinforzi per affrontare al meglio la seconda metà della stagione. L’obiettivo è plasmare una rosa competitiva che possa consolidare le ambizioni in campionato e in Europa.

Uno dei nomi più caldi per la Juventus in questo mercato è quello di Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain. Il giocatore, che non è riuscito a trovare continuità nella prima metà della stagione sotto la guida di Luis Enrique, è al centro dell’interesse di diversi club europei, inclusi i bianconeri.

Kolo Muani, ma quale Juventus e Milan: il Tottenham spazza via la concorrenza

La Juventus valuta l’idea di acquisirlo con una formula temporanea, consapevole però delle difficoltà legate alla concorrenza. Secondo quanto emerso nel corso delle precedenti settimane, la dirigenza della Vecchia Signora sta studiando un’operazione che preveda un prestito con diritto di riscatto, cercando di convincere il PSG a cedere il giocatore almeno fino a fine stagione.

Tuttavia, questa strategia potrebbe complicare le trattative, soprattutto considerando la pressione di altri club come il Tottenham. Il club londinese, infatti, sembra essere un passo avanti nella corsa al giocatore, stando a quanto si legge sulle colonne di Givemesport, che riferisce di un’intensificazione dei contatti con il PSG, con possibilità anche di un’opzione di acquisto definitivo nel contratto di prestito.

Questa flessibilità potrebbe rappresentare un vantaggio cruciale rispetto alla Juventus, che per ora si concentra su un approccio più conservativo. Kolo Muani sarebbe aperto a un trasferimento a Londra, dove potrebbe trovare maggiore spazio e continuità. Postecoglou sta spingendo per chiudere rapidamente l’operazione, con i prossimi giorni che si preannunciano decisivi.

Proprio il giornalista della su citata fonte, Dean Jones, evidenzia come il Tottenham stia accelerando la trattative per spazzare via la concorrenza, con l’obiettivo di archiviare questo discorso entro la corrente settimana. Discorso che, come noto, coinvolge anche il Milan di Conceicao, fresca avversaria e vincitrice proprio contro i bianconeri nella semifinale di Supercoppa, pochi giorni prima della clamorosa rimonta in finale con l’Inter.

A Via Aldo Rossi, oltre al nome di Rashford, infatti, anche quello di Kolo Muani sta rappresentando uno di quelli in grado di catalizzare le maggiori attenzioni, portando addetti ai lavori a studiare e valutare opportunità per portare a buon termine una trattative che, per quanto fin qui riferito, parrebbe ormai destinata ad avere una sola vincitrice. Non italiana.