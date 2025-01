Kvara fa saltare il banco: colpo di scena Pellegrini-Frattesi

Kvara fa saltare il banco. Terminate le festività natalizie il mercato delle italiane è destinato a partire alla grande. Napoli e Roma sono pronte.

La classifica di Serie A vede il Napoli in testa con tre punti di vantaggio sull’Atalanta, che deve recuperare una partita e più quattro sull’Inter, che di gare da recuperare ne ha invece due.

Al di là delle nude cifre la formazione di Antonio Conte vuole battagliare contro le compagini nerazzurre fino alla fine. Il premio finale è lo scudetto ed il tecnico salentino vuole riportare il tricolore sotto le pendici del Vesuvio. E se l’addio di Enzo Le Fée ha dato il via ufficiale al mercato della Roma, un altro addio, di ben altro spessore, potrebbe lanciare il mercato degli azzurri partenopei. Voci che si inseguono ormai da giorni e che assicurano ormai che l’affare è possibile.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha aperto alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia.

Kvara fa saltare il banco e complica il mercato giallorosso

Khvicha Kvaratskhelia al Psg non è più un’ipotesi ‘possibile’ ma una ‘probabile’ prossima realtà. Infatti già a gennaio il Napoli potrebbe rinunciare al 23enne campione georgiano. Alle sue condizioni, però.

80-90 milioni di euro, questo il prezzo di Kvara. Aurelio De Laurentiis, non intende fare sconti. Con buona parte dei denari incassati dovrà poi assicurare all’esigente Antonio Conte soluzioni tecniche alternative parimenti valide ed affidabili. Circolano già i primi nomi che potrebbero, breve, indossare la maglia azzurra. Gianluca Di Marzio ritiene Federico Chiesa un obiettivo reale del Napoli. Da sempre Antonio Conte stima l’ex esterno della Juventus ed il Liverpool potrebbe decidere di privarsi di un giocatore che non sta brillando in Premier League. Il Napoli, però, segue anche altri profili, come Edon Zhegrova del Lille.

Per il suo centrocampo è invece Davide Frattesi un prospetto assai gradito. Difficile, però, che l’Inter lo ceda ad una rivale diretta per lo scudetto. L’ex Sassuolo, nato nella capitale, piace molto anche alla Roma. Ed in casa Roma il Napoli potrebbe pensare di ‘pescare’ Lorenzo Pellegrini. Dato più volte, ed in diversi momenti, come probabile partente, dopo lo splendido derby disputato appare più complicata la sua separazione dal club giallorosso. Il Napoli da una parte, la Roma dall’altra. Ciascuno con i propri obiettivi che potrebbero pericolosamente incrociarsi. Il mercato invernale è davvero iniziato.