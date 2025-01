Mourinho, ritorno clamoroso: i Friedkin l’hanno richiamato

Ritorno immediato dai Friedkin, decisione già presa dopo il primo annuncio: le ultime su José Mourinho.

La prima settimana di gennaio ha già acceso i riflettori sul calciomercato italiano, con la Roma protagonista di diverse trame interessanti. Sullo sfondo, una Serie A che si muove con rapidità: il Napoli valuta offerte importanti per Kvaratskhelia, mentre il nome di Davide Frattesi pare poter essere al centro di un intrigo che coinvolge Bryan Cristante come possibile pedina di scambio. La trattativa per il centrocampista dell’Inter potrebbe accendere la rivalità tra i giallorossi e altre big italiane, rendendo questa finestra di mercato già avvincente.

Nel frattempo, il direttore Ghisolfi è stato avvistato a Milano: la sua presenza ha alimentato speculazioni su possibili discorsi con il Milan riguardanti Alexis Saelemaekers e, al contempo, sul futuro di Tammy Abraham, reduce da un periodo di forma altalenante e potenzialmente coinvolgibile nella trattative per il belga.

Parallelamente, in un’ottica più ampia, i Friedkin vivono ore frenetiche: le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra continuano a susseguirsi soprattutto nell’ottica dell’arrivo di un nuovo allenatore per risollevare una stagione complicata. Il nome di José Mourinho, che quasi un anno fa veniva esonerato proprio dai Friedkin catalizzando il periodo di ascesa e di declino successivo con De Rossi, resta nell’aria in quel di Liverpool. Dodici mesi dopo, diverse cose sono cambiate, in casa Roma e non solo.

Mourinho e i Friedkin di nuovo insieme:

Mourinho, una volta affrancatosi contrattualmente dalla Roma, è divenuto il nuovo allenatore del Fenerbahce, senza che il suo status e la sua storia, però, lo portassero a perdere centralità nei discorsi coinvolgenti alcune delle panchine europee di nobili campionati europei.

In particolar modo, tornando ai discorsi coinvolgenti i Friedkin, dal Regno Unito giungono voci insistenti sull’interesse dell’Everton per un tecnico di profilo internazionale. Tra i candidati menzionati dal quotidiano inglese The Sun figurano Wayne Rooney, Sean Dyche e Marcelo Bielsa, ma Mourinho continua a essere considerato un’opzione intrigante. In un primo momento, il mondo Toffees pareva aver smentito le eventuali possibilità di un esonero a stagione in corso di Sean Dyche, che è però, invece, arrivato proprio in queste ore.

L’ufficialità dell’addio all’allenatore, dunque, sta costringendo l’Everton a valutare tutta una serie di profili cui poter affidare la panchina per questa seconda e intensa parte di stagione e, poi, a più ampio raggio per catalizzare il primo vero progetto dei Friedkin anche in Inghilterra, come accaduto a Roma dopo l’addio a Fonseca e il sorprendente annuncio proprio di Mourinho.

Ecco, dunque, che le penne del The Sun rilanciano proprio il nome dello Special One: stando a quanto si legge, Mourinho sarebbe tra i favoriti, anche come emerge dalle indicazioni di TalksportBet. Stando a queste ultime, l’ex Roma e Inter, così come David Moyes, potrebbe essere uno dei candidati principali per la panchina dell’Everton, riprendendo in questo modo una nuova avventura professionale con la famiglia americana.