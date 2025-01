Bologna-Roma, dal mercato alla formazione: la conferenza di Ranieri | LIVE

Ecco le parole di Claudio Ranieri nel corso della conferenza stampa dedicata all’imminente match con il Bologna di Vincenzo Italiano

Se fino ad una manciata di settimane fa una diretta rivale della Roma in classifica poteva essere il Lecce, la gestione Ranieri ha permesso ai giallorossi di guardare alla classifica pensando di doversi giocare il posto con formazioni sensibilmente più in forma rispetto ai salentini.

Una di queste è proprio il Bologna di Vincenzo Italiano, che in caso di sconfitta nella prima giornata del girone di ritorno si ritroverebbe proprio con la Roma a parimerito (seppur con due partite da recuperare con le due milanesi).

Una sfida tutt’altro che scontata per gli uomini di Ranieri, i quali, appena due mesi fa, causarono la definitiva rinascita del Bologna di mister Italiano nel match che diede fine alla nefasta avventura di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Nel corso degli ultimi giorni il sonno di Ranieri sarà stato più dolce a causa del derby vinto, della solida dimensione acquisita sulla panchina giallorossa, della definitiva esplosione di calciatori come Alexis Saelemaekers, ma anche in minima parte per via del lungo digiuno di Santiago Castro, il quale, per ora, ha lasciato il ruolo di capocannoniere del girone di andata a Riccardo Orsolini.

Tuttavia, nonostante l’assenza di un centravanti che riesca a garantire al Bologna dei numeri consistenti in fase offensiva, i rossoblu possono contare su un’economia tecnico-tattica sempre più solida e frizzante, che, sommata alla presenza della gremita schiera di tifosi attesi al Dall’Ara e all’assenza dei sostenitori giallorossi (bloccati da un’ordinanza causata dai disordini del derby), potrebbe complicare la vita ai giallorossi. Queste le parole di Ranieri sulla partita, sulla formazione e sulle ultime voci di mercato circolate nelle scorse ore.

Le parole di Ranieri

Come prevedibile si parte dalla questione relativa al mercato, su cui Ranieri puntualizza subito: “Non voglio prendere per prendere, abbiamo bisogno di calciatori da Roma e non è detto che arrivino. Vogliamo sapere vita, morte e miracoli di chi viene, ma ora la mia testa è alla partita con il Bologna“.

Ecco le considerazioni sulla concentrazione post derby: “Sono convinto che farei una buonissima partita. Per me la squadra quando va sul campo deve dare il massimo. Sappiamo come gioca il Bologna, perchè conosciamo Italiano, lo abbiamo visto alla Fiorentina e allo Spezia. Lo conosciamo. Ora dobbiamo mettere tutto in pratica“.