Milan-Roma, sipario chiuso: accordo e firma imminente

Calciomercato Roma, si stanno chiudendo definitivamente le porte ad un suo possibile arrivo in Serie A. Fumata bianca sempre più vicina

A caccia di occasioni. Il blitz a Milano di Ghisolfi ‘cade’ a cavallo di un week end che potrebbe rappresentare un autentico crocevia per le mosse di mercato dei giallorossi. Oltre a continuare a monitorare la situazione riguardante le corsie esterne e quelle legate al vice Dovbyk, la Roma tiene vivi i contatti per arrivare al sogno di questa finestra invernale di calciomercato: Davide Frattesi.

Benché la trattativa con l’Inter resti piuttosto complicata, i capitolini mordono il freno e puntano all’inserimento di una contropartita cash. A proposito di sogni, intanto, trapela dalla Francia un’indiscrezione che chiama indirettamente in causa non solo la Roma, ma anche il Milan. Dopo i contatti esplorativi avviati qualche settimana fa, il Manchester City sarebbe ad un passo dal trovare l’accordo definitivo con l’Eintracht Francoforte per Omar Marmoush. L’egiziano – che in questa stagione ha già messo a referto 18 gol e 12 assist – è ormai vicinissimo ai Citizens, pronti a mettere sul piatto un’offerta cash da 80 milioni di euro. A riferirlo è footmercato.net.

Marmoush al Manchester City, niente Manchester City: offerta da 80 milioni

Niente da fare, dunque, per i club italiani che in tempi e in modi diversi avevano provato a capire la fattibilità di un affare che si è subito complicata per il profilo delle squadre che hanno acceso i radar sul tuttocampista dell’Eintracht. Tra queste, anche Milan e Roma avevano effettuato qualche timido sondaggio esplorativo, pur non affondando il colpo.

Attesa fatale, nella misura in cui a distanza di mesi la valutazione del classe ’99 – autore di prestazioni sempre più importanti – è cresciuta in maniera esponenziale. Ad ogni modo, pur rimarcando i concreti passi in avanti nella trattativa, la fonte francese non specifica quali possano essere le tempistiche per la definizione di un affare che, comunque, non sembra essere più in discussione. Forte del totale gradimento di Guardiola, che ha spinto affinché l’area tecnica del City accelerasse i tempi e bruciasse la concorrenza, Marmoush si appresta a volare in Premier League.