Dai bianconeri alla Roma: il derby con la Lazio è già finito

Dopo aver battagliato sul campo nell’infuocato derby di domenica scorsa, Roma e Lazio si contendono il bianconero a gennaio: la risposta

Lungi dall’essere una finestra di scambi di transizione, con cui eventualmente solo limare alcuni aspetti delle rispettive rose, il mercato di gennaio potrebbe riservare clamorosi acquisti e veri e propri ribaltoni nei valori in campo. Basti pensare, relativamente alle big, alla possibile partenza di Davide Frattesi, conteso da Roma e Juve. O alla trattativa, in stato avanzato, per il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia al PSG via Napoli. Per non parlare del concreto interesse manifestato dal Milan per Marcus Rashford, l’ex enfant prodige del calcio inglese in uscita dallo United.

Restando agli affari di casa Roma, archiviata con successo la cessione di Enzo Le Fée al Sunderland, i tifosi giallorossi aspettano che alle parole del sempre più loquace, davanti ai microfoni delle TV, Florent Ghisolfi, seguano i fatti. Lo stesso mister Ranieri, intervenuto nella conferenza stampa a due giorni dalla sfida col Bologna, ha parlato della necessità di nuovi innesti che però siano davvero un valore aggiunto. Non bisogna ‘comprare tanto per comprare’, insomma.

Uno dei profili finiti nell’orbita giallorossa sembra rispondere alle caratteristiche richiamate dall’allenatore nel suddetto incontro coi giornalisti. Sul giocatore, già visto in Italia con la maglia dell’Atalanta, insiste anche l’interesse di Lazio e Fiorentina. Ma c’è un ostacolo ancor più grande da superare oltre alla già nutrita concorrenza sul belga.

Castagne, il Fulham fa muro: l’ex Atalanta resta bianconero

Come riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, Timothy Castagne ha evidentemente lasciato un ottimo ricordo di sé nel campionato italiano. Dopo aver vestito la maglia dell’Atalanta dal 2017 al 2020, il nazionale belga si è trasferito in Premier, dapprima al Leicester, e successivamente al Fulham, nell’agosto del 2023.

Titolare inamovibile della formazione londinese, l’esterno piace alle due romane e alla società viola per la sua grande duttilità. Capace di giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, il classe ’95 potrebbe rappresentare un’ottima alternativa al connazionale Saelemaekers e allo spagnolo Angeliño, titolari delle rispettive fasce.

Peccato che, come confermato dal giornalista esperto di mercato, il club bianconero non starebbe prendendo in considerazione una cessione del giocatore, che ha col Fulham un contratto in scadenza a giugno 2027, nella sessione invernale di scambi.