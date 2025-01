Dalla Juve alla Roma: il cerchio si chiude subito

La Juventus e la Roma possono essere due delle protagoniste del mercato di gennaio e di certo sono tra quelle con maggiori necessità: un affare però è già saltato

Giuntoli e Ghisolfi sono al lavoro per accontentare Motta e Ranieri. Alcuni affari sembravano ben avviati ma si sono interrotti proprio sul più bello. Uno in particolare, che coinvolgeva anche un club di Premier League, non potrà andare in porto nella sessione di gennaio.

La Juventus e la Roma devono intervenire nel mercato di gennaio per migliorare le rispettive rose. Motta e Ranieri si sono ritrovati in condizioni non semplici, a seguito di infortuni (più per il primo) e un andamento ben al di sotto delle aspettative. Serve qualche innesto per migliorare il livello qualitativo, sia della panchina che della squadra titolare. Ovviamente nella sessione invernale non è facile trovare nomi adeguati, anche perché il bidget a disposizione non è altissimo in entrambi i casi. Per mettere dentro nuovi profili servono cash ed uscite e proprio per questo si stavano cercando sia a Torino che nella Capitale giocatori disposti a partire.

La Roma ha piazzato Le Fee in Championship al Sunderland, con un prestito con obbligo di riscatto (in casa di promozione in Premier League). Questo affare potrà liberare un minimo di spazio salariale e magari la chance di dare l’assalto a Frattesi. In uscita potrebbe esserci anche Cristante, che oltre ai problemi fisici alla caviglia sembra aver chiuso il suo ciclo a Roma. Per lui si era parlato di una soluzione in Nord America o in Italia (vedi il Milan), ma c’è anche l’opzione Inghilterra. Qualcuno lo aveva associato al Nottingham Forest di Marinakis e della Souloukou.

Salta la cessione di Douglas Luiz e Cristante: il Nottingham Forrest non è interessato ad un centrocampista

La novità che riguarda Juventus e Roma arriva proprio dal Forest e dalla mancanza del club inglese di ingaggiare un centrocampista. A parte Cristante, la rivelazione di questa prima parte di stagione era stato accostato anche a Douglas Luiz, che non si è mai ambientato nella Juventus. Giuntoli vorrebbe rimandarlo in Inghilterra, dove era esploso con la maglia dell’Aston Villa.

Graeme Bailey, esperto di mercato inglese, ha dichiarato in esclusiva al Nottingham Forest News che è molto improbabile che un centrocampista sia nel mirino del club questo mese, dato che la priorità è quella di prendere un attaccante. Douglas Luiz e Cristante quindi non rientrano tra le priorità.