Frattesi alla Roma con lo sconto: prezzo choc per Juve e Napoli

Frattesi alla Roma con lo sconto: Marotta fissa il prezzo choc per Juventus e Napoli. Ecco lo scenario sul futuro del centrocampista. Inter stufa della telenovela

L’Inter è stufa e la Roma ci spera. A Milano nessuno si aspettava in questa sessione di mercato – si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport – di dover affrontare la questione Frattesi. E invece, le cose, stanno andando in maniera diversa.

Ormai abbiamo capito che il giocatore ha voglia di scendere in campo con maggiore regolarità e in nerazzurro, visti quelli che ha davanti, nessuno gli può garantire il posto. L’agente Riso questo lo ha detto a Marotta che ha fissato il prezzo. Uno per la Roma, un altro per quelle che sono le concorrenti dirette per lo scudetto che equivale praticamente ad un no. L’apertura, leggendo il giornale, è solo per la Roma. E andiamo a scoprire quali sono i dettagli.

Frattesi alla Roma: Marotta provoca Juve e Napoli

Il costo del cartellino di Frattesi è di 45milioni di euro. Questi sarebbero i soldi che i giallorossi dovrebbero versare nelle casse dell’Inter per prendere il giocatore. Nessuna contropartita tecnica per abbassare il cash, ma Cristante rimane sullo sfondo ma dovrebbe essere, semmai, un’operazione scollegata da quella dell’ex Sassuolo che, evidentemente, tornerebbe di corsa dalle parti di Trigoria.

Per Napoli e Juventus invece, che hanno avviato i contatti, il costo è diverso, superiore, e assomiglia ad una provocazione: 70 milioni di euro, l’equivalente di un no bello e buono per non dare la possibilità ad una diretta concorrente per la vittoria finale del campionato di rinforzarsi. Insomma, detto questo, e messi i paletti, sta a Ghisolfi continuare a trattare proprio in queste ore visto che il dirigente giallorossi si trova a Milano per cercare di chiudere la questione. Non si andrà molto per le lunghe, è evidente: i nerazzurri non hanno più voglia di continuare questa telenovela. O in un modo, o nell’altro, la sensazione è che si possa chiudere la prossima settimana.