Skriniar al posto di Ndicka: cortocircuito Juve e Roma

Skriniar al posto di Ndicka: cortocircuito per Juventus e Roma dalla Capitale. Le ultime di calciomercato.

Il calciomercato invernale si appresta ad entrare nel vivo e le grandi del calcio italiano sono al lavoro per rafforzare le rispettive rose in vista della seconda metà della stagione. Tra infortuni, lacune strutturali e nuove opportunità, Juventus, Napoli, Inter e Milan, così come la stessa Roma, stanno tracciando strategie precise per rimanere competitive sia in Serie A che nelle competizioni europee.

La Juventus, già da mesi alle prese con una serie di infortuni nella linea difensiva, è tra i club più attivi. La priorità dei bianconeri è un difensore centrale di qualità: uno dei nomi accostati con insistenza è quello di Milan Skriniar, ex colonna dell’Inter ora al Paris Saint-Germain. Skriniar, nonostante il poco spazio avuto sotto la gestione Luis Enrique, resta una pedina di alto livello e potrebbe essere il rinforzo ideale per la Juventus.

Tuttavia, la trattativa non si preannuncia semplice, anche alla luce dell’ingaggio tutt’altro che basso e una concorrenza che, dopo le voci concrete di queste ore relative agli interessi del PSG per Kvaratskhelia, potrebbero veder coinvolto anche lo stesso Napoli. Un incastro, quest’ultimo, remoto ma non impossibile, che renderebbe ancora più difficile per i bianconeri portare Skriniar a Torino.

Skriniar o Ndicka, Juventus e Roma avvisate: tripletta italiana nella lista dell’Atletico Madrid

In quest’ottica, dunque, non possono essere trascurati gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Spagna e che, oltre al su citato Skriniar, coinvolgono anche il difensore della Roma, Evan Ndicka. Arrivato gratis dall’Eintracht Francoforte quasi due anni fa, il giallorosso si sta distinguendo per una crescita costante ed evidente a Roma, catalizzando le attenzioni di diversi club europei.

In particolar modo, non sfugga quanto riferito da Fichajes.net: stando a quanto si legge, infatti, non solo le italiane, ma anche l’Atletico Madrid guarda al mercato dei difensori centrali per il prossimo futuro. Con Witsel e Azpilicueta in scadenza e Lenglet in bilico, i “Colchoneros” vogliono rinforzare la retroguardia per la prossima stagione. Tra i nomi sul tavolo spiccano Isak Hien dell’Atalanta ed Evan Ndicka della Roma. Entrambi i giocatori hanno impressionato in Serie A e potrebbero essere oggetto di trattative nei prossimi mesi.

Oltre a loro, spuntano anche i profili di Zeno Debast dello Sporting e proprio il più volte nominato Skriniar del PSG, oltre ad alcuni giovani promettenti come Mosquera e Gasiorowski del Valencia. L’obiettivo è chiaro: garantire a Simeone un reparto solido e versatile per continuare a competere ai massimi livelli. Ne segue, così, un chiaro coinvolgimento in scenari di mercato anche di club come la Juventus o la stessa Roma.