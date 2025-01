Un altro Barella dopo Frattesi: doppio gioco Inter-Roma

Per Inter e Roma, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Dopo aver vinto il derby della Capitale contro la Lazio per 2-0, di fatto, la Roma ha di fronte a sé un’altra gara molto insidiosa. Domenica prossima, infatti, i giallorossi sono chiamati alla trasferta dello Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna guidato da Vincenzo Italiano.

Questa partita, in caso di successo, potrebbe rappresentare una grande occasione per la Roma di risalire la classifica e tornare in zona europea. I giallorossi, infatti, sono ora decimi in classifica a cinque punti proprio dal Bologna settimo

Da sottolineare, però, che i felsinei devono ancora recuperare la gara rinviata contro il Milan. Ma si sa che questi giorni sono contraddistinti anche dal calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, per la Roma di Claudio Ranieri bisogna registrare un importante aggiornamento.

Calciomercato Roma, si continua a seguire Rocco Reitz del Borussia Monchengladbach: le ultime

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, i dirigenti giallorossi continuano a seguire Rocco Reitz (chiamato il ‘Barella della Germania’). Il centrocampista del Borussia Monchengladbach è un nome papabile per rinforzare il centrocampo giallorosso.

Rocco Reitz, tra l’altro, è stato accostato anche all’Inter di Simone Inzaghi nei giorni scorsi. Da ricordare che la Roma potrebbe cambiare tanto a centrocampo, considerando anche le indiscrezioni di calciomercato che sottolineano l’interessamento per Davide Frattesi. I giallorossi, inoltre, potrebbero inserire anche il prestito di Bryan Cristante per convincere Beppe Marotta a cedere l’ex calciatore del Sassuolo.