Accordo totale con l’attaccante: i Friedkin hanno chiuso il primo acquisto

I Friedkin hanno chiuso il primo acquisto: c’è l’accordo totale con l’attaccante. Le ultime di calciomercato.

Il calciomercato della Roma è in pieno fermento, con numerose trattative e voci che coinvolgono il club giallorosso. Dopo la vittoria nel derby, l’attenzione si è concentrata su Lorenzo Pellegrini, il cui futuro appare meno incerto e maggiormente ancorato alla Capitale. Ciononostante, non sono state del tutto cancellate le voci sulla posizione riguardante il capitano della Roma, coinvolgenti ipotesi che lo coinvolgono anche in eventuali ingerenze nella trattativa con l’Inter per Frattesi.

Senza dimenticare dell’eco fin qui avuta anche da Bryan Cristante, l’unico nome concretamente e ufficialmente protagonista in questi primi undici giorni di gennaio è stato Enzo Le Fèe. Arrivato in estate per 23 milioni di euro, non ha soddisfatto le aspettative e potrebbe lasciare la Capitale. Il Sunderland, allenato da Régis Le Bris, ex tecnico di Le Fée al Lorient, ha manifestato interesse per il centrocampista francese. Si parla di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe alla Roma di alleggerire il monte ingaggi e fare spazio a nuovi innesti.

Sul fronte societario, più genericamente, i Friedkin hanno recentemente ampliato il loro impegno nel mondo del calcio internazionale, formalizzando l’acquisto dell’Everton. La transazione, del valore di oltre 400 milioni di sterline, ha portato il gruppo texano a detenere una quota di maggioranza del club di Liverpool. Questo investimento testimonia la volontà dei Friedkin di consolidare la loro presenza nel calcio europeo, affiancando l’Everton alla Roma e al Cannes nel loro portafoglio sportivo.

I Friedkin hanno trovato il rinforzo in attacco: accordo Everton-Nuamah

In questo contesto, l’Everton ha avviato una serie di operazioni di mercato per rafforzare la rosa. Tra queste, spicca il possibile quanto imminente arrivo di Ernest Nuamah dall’Olympique Lione. L’attaccante ghanese, classe 2003, è vicino a trasferirsi in Premier League dopo un periodo altalenante in Francia. Le due società sono prossime a trovare un accordo, con l’ufficialità attesa nei prossimi giorni.

A riferirlo sono le penne di Footmercato che ricordano come l’esperienza di Ernest Nuamah all’OL non abbia soddisfatto le aspettative. Nella sua prima stagione in Ligue 1, l’esterno mancino ha collezionato solo 3 gol e 2 assist in 33 partite. Quest’anno i numeri sono rimasti deludenti, con appena 1 gol e 1 assist in 16 presenze. La situazione, combinata con i gravi problemi finanziari dell’OL, ha spinto il club a considerare una cessione nel mercato invernale. Questa volta, è l’Everton a essere interessato, e sembra intenzionato a chiudere l’operazione.

Secondo fonti vicine alla trattativa, i Toffees sarebbero ormai prossimi a finalizzare l’arrivo di Nuamah, pronto a scoprire la Premier League. Per l’OL, questa cessione rappresenta un passo necessario per garantire la propria sopravvivenza economica. Resta solo da definire l’importo dell’operazione, anche se il club francese aveva investito 28,5 milioni per assicurarsi il giocatore a titolo definitivo nell’estate scorsa.