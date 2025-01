Colpaccio bianconero: 28 milioni al Milan

In casa Milan, in attesa della sfida di questa sera contro il Cagliari, bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Dopo aver vinto la Supercoppa italiana, di fatto, il nuovo Milan di Sergio Conceicao adesso deve dare un segnale importante in campionato. Anche lo stesso tecnico portoghese che un club vincente come quello rossonero non può avere la pancia piena dopo aver alzato al cielo una Supercoppa.

Il Milan, dunque, questa sera contro il Cagliari di Davide Nicola è chiamato ad ottenere i tre punti. Anche perché i rossoneri non possono più permettersi di perdere ulteriore terreno dal vertice della classifica. Il team meneghino, che deve ancora recuperare il match contro il Bologna, ha infatti nove punti di svantaggio dalla Lazio quarta.

I biancocelesti, tra l’altro, hanno solamente pareggiato ieri sera allo Stadio Olimpico contro il Como di Cesc Fabregas. Tuttavia, in attesa della gara contro il Cagliari, per il Milan bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Milan, il Newcastle di Howe pensa a Tomori: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘footballinsider247.com’, infatti, il Newcastle ha messo gli occhi su Fikayo Tomori. I ‘Magpies’, dopo aver provato a prendere la scorsa estate Marc Guehi, sono ancora alla ricerca di un nuovo centrale. Il giocatore del Milan, dunque, è stato individuato da Eddie Howe come uno dei possibili nuovi acquisti.

Il club rossonero, almeno per il momento, non vuole meno di 28 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Fikayo Tomori. Il Milan, tra l’altro, vuole solo cash e senza giocatori in cambio. Un altro ostacolo al passaggio del centrale inglese al Newcastle, di fatto, potrebbe essere lo stesso Sergio Conceicao.

Il tecnico portoghese, infatti, ha fatto tornare in squadra Tomori, il quale era finito ai margini del Milan con Paulo Fonseca alla guida del team rossonero.